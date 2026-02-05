Un arquitecto convierte un apartamento de 14 m2 en una vivienda funcional: el secreto está en este elemento

Vivir en una gran ciudad suele implicar sacrificar metros cuadrados a cambio de buena ubicación. Sin embargo, el ingenio de los arquitectos demuestra que el tamaño no define la comodidad cuando la estructura juega a favor del habitante. En un antiguo convento de principios del siglo XX, un experto ha logrado lo impensable al transformar un minúsculo apartamento en un hogar completamente funcional.

Esta propiedad cuenta con apenas 14 m². Sin embargo, lo que marca la diferencia aquí no es solo la luz que entra por sus ventanales, sino una altura de techos que alcanza los 3,80 metros. Aprovechar el volumen vertical permitió que el espacio se perciba como una vivienda espaciosa, y no una habitación agobiante.

Un apartamento de 14 m² que crece gracias a un elemento clave

El secreto para ganar metros y convertirlo en una vivienda funcional es la instalación de una escalera metálica polivalente que aprovecha el espacio vertical y organiza toda la vida del hogar. Según detalla la revista AD, el interiorista Thomas Christiaen, fundador de Atelier Philibert, diseñó esta pieza como un mueble que separa el estudio del dormitorio elevado, sin interrumpir la entrada de luz.

Esta escalera se divide en dos tramos: los primeros peldaños son de madera de abedul y esconden huecos de almacenaje, mientras que la parte superior es una estructura metálica blanca muy ligera.

Al ser visualmente permeable, la escalera permite que el sol de los ventanales llegue hasta el rincón de despacho situado justo debajo. Gracias a esta ingeniosa estrategia, el piso alberga una cocina, un baño completo y la increíble posibilidad de alojar a cuatro personas gracias al uso de un sofá cama en la zona inferior.

La inspiración náutica del arquitecto para ganar espacio

Christiaen buscó inspiración en la estética de los antiguos transatlánticos. El arquitecto pretendía que el apartamento recordase al camarote de un barco de lujo, donde cada milímetro cuenta. Al usar contrachapado de abedul para el módulo central, se creó un bloque compacto que contiene la cocina y el baño, optimizando el recorrido de las instalaciones técnicas sin entorpecer la zona social.

Para que el elemento principal de la casa no resultara pesado, la escalera metálica incorpora una balaustrada de líneas verticales que dirigen la mirada hacia arriba. Esta decisión técnica resalta la altura del inmueble y otorga un aire teatral al conjunto. El uso de colores como el blanco crema y el azul pálido, divididos por líneas gráficas en las paredes, ayuda a que el pequeño apartamento de 14 m² se sienta visualmente más amplio y ordenado.

Los detalles finales de este hermoso apartamento de 14 m²

Lograr que un apartamento tan pequeño sea una vivienda funcional demuestra que el secreto está en los muebles a medida. El arquitecto evitó las escaleras de mano y las cambió por una pieza fija metálica que aporta seguridad y carácter. Además, al integrar almacenaje bajo los peldaños, se eliminó la necesidad de armarios voluminosos.

Cuando el elemento central está bien pensado, los metros cuadrados no importan. La mezcla de metal y madera, junto con un suelo retro multicolor, terminaron de dar coherencia a una reforma en el corazón de París que prioriza el orden y la luz.