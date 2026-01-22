Una pastelera española revela su truco para tener éxito en el negocio: «Así es como tus clientes te van a conocer»

A menudo, quienes quieren emprender en el sector gastronómico se encuentran con obstáculos administrativos o de marketing que no habían previsto. Ante esto, una pastelera española ha decidido compartir su experiencia para facilitar el recorrido a los nuevos reposteros. La creadora de contenido, conocida como BakeryByNoelia, comparte las estrategias que a ella le funcionaron para consolidar su marca personal y comercial.

Noelia, quien también es autora del libro de recetas Oh my cookie!, explica que el éxito no es una casualidad. Su enfoque abarca desde técnicas de cocina culinaria hasta la gestión empresarial de su negocio.

El truco para que los clientes lleguen a conocer tu negocio

La repostera española señala que la herramienta más potente hoy en día es mantener una presencia masiva y constante en las redes sociales. Hoy en día, tener una cuenta no es suficiente. Para Noelia, hay que estar presente en todas las plataformas posibles. Ella menciona específicamente TikTok, Instagram, YouTube y X (ex Twitter) como canales indispensables.

Esta exposición digital funciona como el escaparate principal del siglo XXI. Tal como afirma la experta, tener actividad en las redes sociales más populares «es la forma en que tus clientes te van a conocer». Sin esa visibilidad, incluso el mejor producto puede pasar desapercibido. La constancia en la publicación de contenidos se convierte así en el motor que impulsa el descubrimiento de tu negocio por parte de nuevos clientes.

¿Cómo puedo mejorar la presencia de mi negocio en las redes sociales?

Siguiendo la línea trazada por BakeryByNoelia, la mejora de la presencia digital pasa por la diversificación. La estrategia implica en adaptar tu mensaje a cada canal. Por ello, recomienda ocupar todos los espacios disponibles en internet para maximizar el alcance.

Al estar presente en múltiples plataformas de forma simultánea, se multiplican las oportunidades de impactar a diferentes segmentos de audiencia. Mientras unos usuarios prefieren el formato visual rápido de TikTok, otros buscan contenido más detallado en YouTube. Cubrir todo el espectro asegura que ningún cliente potencial se quede fuera del radar de tu emprendimiento.

Consejos para emprendedores que quieren crear contenido en redes sociales

El ejemplo de esta profesional sugiere que el contenido de valor es el rey. Al compartir sus mejores recetas paso a paso, la pastelera española demuestra su dominio técnico y genera confianza entre su audiencia. Para los emprendedores que buscan destacar, la clave está en mostrar lo que saben hacer con transparencia y calidad.

El éxito en la creación de contenido para un negocio gastronómico puede radicar en equilibrar la promoción con la utilidad para el cliente. Mostrar los procesos, los resultados finales y compartir el conocimiento para crear una conexión genuina con la audiencia.

Así organiza las cuentas la pastelera española Noelia Tomé

Aunque la publicidad resulta esencial, el producto también debe cumplir con las expectativas de los clientes. Por eso, la pastelera española destaca como primer consejo la importancia de formarse. Contar con una buena base de recetas resulta vital para garantizar la calidad final de tu producto.

Por otra parte, la gestión interna sostiene toda la estructura. Para la pastelería «es vital ser superorganizado». Noelia advierte sobre los peligros de descuidar la parte económica. Llevar la contabilidad al día es obligatorio, pues de lo contrario los gastos, los impuestos y las facturas «te van a comer».

Para evitar este desastre financiero y mantener el control, ella gestiona su negocio a través de una aplicación especializada en organización que le ofrece resultados en su día a día.