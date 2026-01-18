Noelia, pastelera española, habla alto y claro: «Para tener éxito en la pastelería es vital llevar la contabilidad al día»

Montar una pastelería suele asociarse con creatividad, recetas bien ejecutadas y vitrinas atractivas. Sin embargo, la realidad del día a día muestra que el éxito no depende únicamente del producto final. Así lo plantea Noelia Tomé, pastelera española con experiencia en el rubro, que comparte su mirada sobre los pilares que sostienen un negocio gastronómico.

Desde su propia trayectoria, Noelia explica que muchas pastelerías tienen un gran potencial, pero se desordenan internamente y terminan teniendo problemas económicos. Para ella, hay un error frecuente: pensar que la gestión y los números pueden resolverse más adelante, cuando en realidad deberían ser una prioridad desde el inicio.

La organización y la contabilidad, el verdadero motor del negocio

Noelia Tomé es clara: para que una pastelería funcione, es vital ser muy organizado y llevar la contabilidad siempre al día. Según explica, cuando los números no están controlados, los gastos empiezan a acumularse sin que el dueño del negocio lo note a tiempo.

Impuestos, facturas y gastos habituales forman parte de la rutina de cualquier pastelería. Si no se registran y se gestionan correctamente, pueden terminar «comiéndose» el margen de ganancia. Por eso, Noelia insiste en que la organización no es una tarea secundaria, sino una responsabilidad central.

La pastelera cuenta que, en su caso, utiliza una aplicación de gestión pensada para negocios, que le permite ordenar la información, controlar los gastos y tener una visión clara del estado de su emprendimiento. Para ella, este tipo de herramientas ayuda a evitar el caos administrativo y a tomar decisiones con mayor tranquilidad.

Llevar la contabilidad al día no solo sirve para cumplir con obligaciones básicas, sino también para entender cómo funciona realmente el negocio. Según su experiencia, cuando todo está ordenado, es más fácil detectar errores, ajustar gastos y sostener el crecimiento.

La formación como base para ofrecer un buen producto

Más allá de la gestión, Noelia destaca que la formación es el primer paso para cualquier pastelero que quiera tener éxito. Tener una buena base de recetas es fundamental para lograr productos de calidad que gusten a los clientes y generen fidelidad.

Contar con conocimientos sólidos permite trabajar con mayor seguridad y mantener un estándar en cada preparación. Para la pastelera, esta base es la que sostiene todo lo demás: sin un buen producto, ninguna estrategia externa funciona.

La formación no solo impacta en el sabor o la presentación, sino también en la confianza con la que se encara el trabajo diario dentro del negocio.

La presencia en redes sociales como canal de visibilidad

El tercer punto que Noelia considera clave es la presencia activa en redes sociales. Plataformas como TikTok, Instagram, YouTube o X funcionan como un escaparate donde los clientes descubren nuevas pastelerías y siguen su evolución.

Según explica, estar presente en varias redes permite llegar a más personas y mostrar el trabajo que hay detrás de cada producto. Para muchos clientes, ese primer contacto digital es el que los lleva a conocer la pastelería en persona.

En conjunto, la experiencia de Noelia Tomé deja un mensaje claro: el éxito en la pastelería no depende solo del talento culinario. La organización interna, el control de la contabilidad, una buena formación y la visibilidad en redes forman un conjunto de factores que deben trabajar en equilibrio para que el negocio sea sostenible y pueda crecer sin sobresaltos.