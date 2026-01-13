Ni ingenieros ni matemáticos: los trabajos que te van a hacer millonario, según una empresaria

La inteligencia artificial ya está instaurada en nuestro día a día y la evolución de esta ciencia parece que viene dispuesta a cambiar el mundo. En los primeros días de la IA ya se habla de los puestos de trabajo que puede poner en peligro, pero también hay otras profesiones que pueden tener un gran crecimiento gracias a este avance de la tecnología. Por ello, la empresaria Marta Crespo ha desvelado los trabajos con los que te podrás hacer millonario en unos años gracias a la inteligencia artificial.

A primeros de 2026, la mayoría de los miles de millones de personas que acuden a la inteligencia artificial lo hacen para resolver sus dudas a través de un motor de búsqueda, pero la IA ha llegado a nuestras vidas para más que eso: todo hace indicar que esta ciencia llega para suponer una revolución en muchos ámbitos y eso quiere decir que repercutirá en la forma de concebir el trabajo. Porque es una realidad: la inteligencia artificial pondrá en peligro millones de puestos de trabajo y ‘creará’ otros nuevos.

También hay trabajos de antaño con los que te podrás hacer millonario gracias a la inteligencia artificial. Así lo ha desvelado en un vídeo publicado en las redes sociales Marta Crespo, CEO y fundadora de Aselvia, la primera IA operacional de España conectada a los sistemas internos del negocio. Esta empresaria ha dejado claro que los trabajos de electricistas, mecánicos o fontaneros serán muy demandados en los próximos años, periodo en el que esta ciencia dominará nuestra vida.

Los trabajos que te harán millonario

«Fontaneros, electricistas, mecánicos, estáis a punto de haceros ricos». Anuncia Marta Crespo en el vídeo publicado en la red social TikTok, que cuenta con miles de reproducciones y un gran número de comentarios de ciudadanos que han querido mostrar su opinión ante esta información, que puede ser útil para muchos empleados del futuro.

«El CEO de NVIDIA, que es la empresa que fabrica los chips que hacen funcionar toda la inteligencia artificial del mundo, ha dicho que la nueva ola de millonarios van a ser precisamente los fontaneros, los electricistas, mecánicos… «, informa Marta Crespo en la publicación en la que informa que estos empleos son «los que realmente van a hacer que esta revolución de la IA sea posible» porque «son los que construyen los cables, las fábricas, los sistemas donde vive la IA».

«Si eres una empresa de electricidad, de fontanería, mecánica, te viene mucho trabajo», informa Marta Crespo sobre el éxito que podrán tener estos trabajos con los que te podrás hacer millonario en el futuro. ¿El motivo? Estos trabajadores serán claves sosteniendo la infraestructura por la que irá una inteligencia artificial que ha llegado para revolucionar el mundo y los empleos.

«El trabajo va a desaparecer»

«Todo apunta a que el trabajo como lo conocemos dentro de poco va a desaparecer», informa Marta Crespo en otro de sus vídeos antes de ofrecer una argumentación a esta teoría. «Tengo una empresa de inteligencia artificial y todos los que trabajamos en este nicho coincidimos en la misma visión porque tenemos un pie en el futuro. Todo apunta a que gracias a la robótica y la IA, el trabajo va a desaparecer», informa.

Marta Crespo también separa a los trabajadores dentro de dos grupos. «Uno, en el que estará la mayoría, no va a tener que trabajar y tendrá un salario universal que garantizará que las necesidades básicas estarán cubiertas», cuenta. «Por otro lado, estarán las grandes corporaciones y la gente que controle la tecnología, que va a estar en el grupo I y va a tener más libertades y más poder adquisitivo», dice. «Si tienes una empresa, robotízala, implanta IA lo antes posible», aconseja.