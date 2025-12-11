El 65% de los consejeros de EEUU todavía no ha integrado la inteligencia artificial en la supervisión de sus empresas

El 65% de los consejeros de las grandes empresas de Estados Unidos reconocen que todavía no han integrado la Inteligencia Artificial (IA) ni la IA generativa en las labores de supervisión de sus Consejos de Administración. El informe Annual Corporate Directors Survey, elaborado por PwC, a partir de la opinión de 638 consejeros de compañías cotizadas en Estados Unidos, pone de manifiesto el reto que supone la transformación digital en los máximos órganos de gobierno corporativo de las compañías.

Entre el 35% de los consejos que sí han comenzado a incorporar la IA en su trabajo, los principales usos son el seguimiento de tendencias emergentes (23%), la investigación y comparación de prácticas entre empresas del sector (13%) y la evaluación de métricas de desempeño (12%). Otros usos menos frecuentes incluyen la preparación de reuniones, la modelización de escenarios estratégicos y la agregación de opiniones de accionistas y grupos de interés.

El 38% de los consejeros considera que su consejo no recibe suficiente formación sobre los avances en IA, y el 43% señala como principal preocupación el ritmo vertiginoso de desarrollo tecnológico. Además, existen dudas sobre los riesgos legales y de responsabilidad asociados al uso de IA en la toma de decisiones estratégicas.

Áreas de mejora en los Consejos

El estudio, que elabora PwC desde hace casi dos décadas con el objetivo de analizar las áreas de mejora y adelantar las nuevas tendencias en materia de gobierno corporativo, revela que la formación en nuevas temáticas es la mejor vía para mejorar la efectividad de los Consejos de Administración, según el 45% de los encuestados. El fortalecimiento de las relaciones con otros miembros del consejo ocupa el segundo lugar (33%), seguido de la búsqueda de puntos de vista diversos o más innovadores (25%). Un 24% destaca también la importancia de ser más proactivo y participativo en los debates.

Renovación pendiente: más de la mitad pide relevos

El informe de PwC revela que el 55% de los consejeros considera que al menos uno de los miembros de su consejo debería ser relevado, seis puntos más que el año anterior y la cifra más alta desde que se realiza la encuesta. Las razones principales son la falta de contribución significativa a los debates (41%), la disminución del rendimiento por la larga permanencia en el cargo (34%), la carencia de competencias necesarias para el rol (21%) y el impacto negativo en la dinámica del consejo por el estilo de interacción (20%).

Del documento se desprende que el proceso de renovación de los consejos se ve frenado por varios factores. El corporativismo y las relaciones personales entre miembros del consejo son el principal motivo de inacción (25%), seguidos por la incomodidad y el tiempo que implica el proceso de reemplazo (21%) y la proximidad de la jubilación obligatoria del miembro en cuestión (19%). Otros obstáculos incluyen la falta de evaluaciones individuales y la dificultad para identificar candidatos idóneos.

Los procesos de evaluación

El 78% de los consejeros opina que el proceso de evaluación de su consejo no ofrece una visión completa del desempeño global, y el 51% considera que su consejo no está suficientemente comprometido con la evaluación. Solo el 22% de los consejos utiliza facilitadores externos para las evaluaciones, lo que limita la objetividad y la profundidad del análisis. Además, el 73% no realiza evaluaciones individuales de los miembros, lo que dificulta la identificación de áreas de mejora y la gestión del talento.

Para Ramón Abella, socio responsable de Gobierno Corporativo en PwC, “la evolución de los Consejos de Administración sigue siendo clave para fortalecer la gobernanza y la competitividad en las empresas. Aspectos tales como la integración de la inteligencia artificial, la formación contínua, la independencia o la mejora de los procesos de evaluación, son parte de ese desarrollo, donde la madurez del propio Consejo y la cultura de las compañías marcan el rumbo hacia un mejor gobierno corporativo”.