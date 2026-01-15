Un español que vive en Australia: «Tardo 4 horas de trabajo en cubrir mis gastos de alquiler mensual»

La búsqueda de un futuro económico más prometedor empuja a muchos jóvenes a salir de España. Cruzar el mundo es una opción muy atractiva gracias a la posibilidad de ahorrar grandes sumas de dinero en poco tiempo. Mario, un creador de contenido en TikTok (conocido como ‘@lega.wave’ en redes sociales), comparte su día a día como español en Australia y cuenta los secretos de su salario como migrante.

Su experiencia en Australia revela una realidad laboral muy distinta a la europea. Este joven español detalla cómo se organiza para vivir y muestra que los trabajos temporales en el sector agrícola permiten una capacidad de ahorro sorprendente. Con detalles, explica cómo su sueldo por hora supera con creces su coste de vida.

Pagar los gastos del mes con un día de trabajo en Australia

La solvencia económica en Australia alcanza niveles que parecen imposibles desde nuestra perspectiva en España. Mario afirma que consigue liquidar todos sus gastos mensuales fijos con el dinero que gana en apenas medio día de trabajo. Todo lo que genera durante el resto de la semana se queda en su cuenta como ahorros.

Para comprender esta afirmación basta con revisar sus cuentas durante la temporada del algodón. Él cobra aproximadamente 35 dólares australianos por hora. Su gasto más fuerte es el alquiler, que asciende a 140 dólares. Esta cifra queda cubierta con solo cuatro horas de trabajo.

La comida le supone unos 90 dólares, lo que equivale a dos horas y media de esfuerzo laboral. En cuanto a la gasolina, gasta unos 20 dólares y la paga con media hora de salario, ya que vive a siete minutos del trabajo. Así, desglosa que tras unas siete horas de actividad, sus deudas semanales desaparecen. Los otros seis días y medio de la semana que el joven español en Australia trabaja «como esclavo» se traducen en ahorro puro.

Cuáles son las temporadas agrícolas más rentables para trabajar en Australia

Según la experiencia del joven español en Australia, que lleva ya varios años realizando estas campañas, hay cuatro sectores clave para hacer caja. Él recomienda aplicar a estos puestos un par de meses antes del inicio de la temporada a través de las webs de cada empresa o en portales como ‘Seek’ o ‘Gumtree’.

Vendimia

La primera opción es la «Winery» o vendimia. Se realiza entre enero y marzo en la zona de Griffith, Nueva Gales del Sur. Las empresas destacadas aquí son ‘Casella’ y ‘de Bortoli’, con salarios que oscilan entre los 31 y 56 dólares la hora.

Algodón

La temporada de «Cotton» o algodón, que va de abril a septiembre en zonas de Nueva Gales del Sur y Australia del Sur con empresas como ‘Bristol’ o ‘Shannon’.

Cereales

Para el final de año, entre octubre y diciembre, destaca el «Grain» o la temporada cerealera. Las compañías ‘Flexigrain’ y ‘Graincorp’ operan en Victoria y Nueva Gales del Sur ofreciendo el mismo rango salarial.

Minas

Aunque no es una temporada agrícola como tal, las minas funcionan todo el año en Queensland y Australia Occidental. Empresas como ‘Hays’ o ‘Civeo’ pagan hasta 76 dólares la hora. Este trabajo es muy popular entre los mochileros y la gente suele hablar muy bien de la experiencia.

Por qué elegir Australia para emigrar desde España

La razón que alucina a los españoles radica en la estructura de los pagos y las horas extra. En todos los trabajos mencionados se suelen abonar las horas adicionales.

Esto significa que, a partir de las 7,5 horas de jornada, el trabajador empieza a cobrar prácticamente el doble de su salario base. Justo en ese punto se marca la diferencia de dinero en comparación con cualquier otro empleo convencional.

Además, aunque estos puestos suponen un reto, Mario aclara que son trabajos duros a nivel psicológico, pero no tanto en el aspecto físico. Para él, cualquier persona podría desempeñarlos sin mayor problema