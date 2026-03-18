Nuevo día caótico en Renfe: todos los trenes de alta velocidad con origen y destino Madrid están parados
La cuenta de Adif aclara que el incidente es por "problemas en los sistemas de señalización"
Nuevo caos en Madrid con los trenes de alta velocidad. La cuenta de X de Adif ha anunciado esta mañana que tanto los trenes con origen o destino Madrid se encuentran parados por «incidencias en los sistemas de señalización».
⚠️Por una incidencia en los sistemas de señalización, se pueden registrar retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid.
— INFOAdif (@InfoAdif) March 18, 2026
Una de las afectadas que se encuentra en un AVE comenta a OKDIARIO que está «en mitad de la nada porque se han caído las señales». También varios usuarios de X han querido mostrar su desesperación comentando la situación que están viviendo. «Llevamos parados 50 minutos en la estación de Ciudad Real» o «cerca de una hora parados de momento en Olmedo (tren Madrid-Bilbao)».
Una hora después del anuncio de Adif, la cuenta ha actualizado que la situación mejora «de forma progresiva». «Los sistemas de control y gestión de tráfico y la circulación ferroviaria hasta y desde Puerta de Atocha se van restableciendo, si bien los trenes registran retraso por este motivo».
Los atrasos afectan a los trenes de las tres compañías, Renfe, Ouigo e Iryo que operan tanto en la estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes como en la de Chamartín Clara Campoamor.
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