Nuevo día caótico en Renfe: todos los trenes de alta velocidad con origen y destino Madrid están parados

Nuevo caos en Madrid con los trenes de alta velocidad. La cuenta de X de Adif ha anunciado esta mañana que tanto los trenes con origen o destino Madrid se encuentran parados por «incidencias en los sistemas de señalización».

⚠️Por una incidencia en los sistemas de señalización, se pueden registrar retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid. — INFOAdif (@InfoAdif) March 18, 2026

Una de las afectadas que se encuentra en un AVE comenta a OKDIARIO que está «en mitad de la nada porque se han caído las señales». También varios usuarios de X han querido mostrar su desesperación comentando la situación que están viviendo. «Llevamos parados 50 minutos en la estación de Ciudad Real» o «cerca de una hora parados de momento en Olmedo (tren Madrid-Bilbao)».

Una hora después del anuncio de Adif, la cuenta ha actualizado que la situación mejora «de forma progresiva». «Los sistemas de control y gestión de tráfico y la circulación ferroviaria hasta y desde Puerta de Atocha se van restableciendo, si bien los trenes registran retraso por este motivo».

Los atrasos afectan a los trenes de las tres compañías, Renfe, Ouigo e Iryo que operan tanto en la estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes como en la de Chamartín Clara Campoamor.