Colas en Mercadona por el aperitivo favorito de los madrileños: el snack sano que comerás a todas horas

Si por algo se distingue Madrid para todo aquel que vive en la capital, o para quienes la han visitado en alguna ocasión, es por sus muchas terrazas donde la tradición suele ser la de regalar o la de servir una tapa o snack con cada bebida que se pide. Y dentro de todo lo que podemos degustar, las aceitunas tienen un papel protagonista. De hecho, no faltan en ningún bar madrileño pero si tú deseas recrear ese ambiente y preparar algo para picar que sorprenda a tus amigos, nada como elegir el producto de Mercadona que como decimos, es el aperitivo favorito de muchos madrileños.

Ya podemos decir que Mercadona ha vuelto a dar en el clavo con unas aceitunas que están conquistando a quienes buscan un snack fácil, tradicional y, además, bastante saludable. Hablamos de las aceitunas verdes partidas Olives García, que se presentan en un bote grande, generoso y con sabor auténtico que muchos madrileños están incorporando a su compra semanal casi sin pensarlo, pero que tú también puedes comprar ya que están en todas las tiendas de la cadena valenciana. De este modo por un precio que ni tan siquiera llega a los 4 euros, puedes disfrutar de las aceitunas en tamaño XL, partidas y listas para servir y disfrutar. Sin duda, el aperitivo favorito de los madrileños sólo en Mercadona.

Colas en Mercadona por el aperitivo favorito de los madrileños

Las aceitunas verdes partidas Olives García llegan en un bote de 815 gramos, con 450 gramos escurridos, una cantidad más que suficiente para compartir o para tener siempre en la nevera. Su precio, 3,90 euros, las coloca como una opción asequible comparada con otros aperitivos y con mucha más versatilidad. Son además, unas aceitunas de categoría comercial primera, con un proceso de partida que permite que la salmuera penetre mejor y el sabor sea más intenso. No vienen excesivamente saladas, algo que agradecen quienes buscan un equilibrio entre sabor y ligereza. Mantienen la textura firme propia de la aceituna verde y ese punto ligeramente amargo que gusta tanto en Madrid, especialmente para acompañar una bebida fría o para añadir a ensaladas y platos sencillos.

La lista de ingredientes es corta: aceitunas, agua, sal, antioxidantes y conservador. Nada más y nada menos. Y eso es una de las razones por las que están siendo percibidas como un snack sano ya que no llevan aditivos innecesarios, no tienen azúcares añadidos y su perfil nutricional encaja bien dentro de la dieta mediterránea.

Un perfil nutricional que convence

En 100 gramos aportan 217 kcal, con una cantidad moderada de grasas, propias del fruto, y apenas 0,52 g de azúcares. Son ricas en grasas saludables y bajas en carbohidratos, algo que interesa tanto a quienes siguen dietas bajas en azúcar como a quienes buscan picoteos que no rompan el ritmo del día.

Además, al venir en salmuera y no en aliños aceitosos, resultan más ligeras y fáciles de digerir. Es el tipo de aperitivo que te comes sin remordimientos, porque sabes que no estás tirando de ultraprocesados ni llenándote de ingredientes difíciles de pronunciar.

Un bote grande pensado para durar…o no

Otra de las razones por las que se están popularizando tanto es su formato. El bote es grande, cómodo de almacenar y con suficiente cantidad para varios días o para un sólo rato si hay visita. Normalmente, al abrirlo, aguanta sin problema en la nevera hasta quince días, aunque lo habitual es que desaparezca antes.

El producto está refrigerado y debe mantenerse entre 2ºC y 6ºC, algo que conserva mejor la textura crujiente y evita que se reblandezcan con el paso del tiempo. Además, se presta a múltiples usos, desde el aperitivo clásico hasta acompañamiento de platos caseros, ensaladas completas o incluso recetas rápidas de verano.

El aperitivo madrileño que nunca falla

En una ciudad donde el aperitivo es casi un ritual social, estas aceitunas han encontrado su hueco natural. No requieren preparación, combinan con todo y aportan ese sabor de toda la vida que tanto gustan a quienes buscan opciones sencillas y auténticas. Quizá esa sea la razón por la que se han convertido en uno de los botes más recurrentes de Mercadona, ya que no prometen nada extraordinario, pero cumplen siempre. Son baratas, sabrosas y aptas para quien quiera cuidar la alimentación sin renunciar al disfrute.

Al final, lo que parece un simple bote de aceitunas termina convirtiéndose en ese recurso que siempre apetece. Lo mismo acompaña un plato improvisado que salva una visita inesperada o te sirve para un picoteo rápido antes de comer. En Madrid ( y en cualquier otro lugar) encajan de maravilla porque tienen ese sabor reconocible, el de toda la vida, y vienen en un formato que cunde. Por eso no extraña que cada vez más gente las tenga como fondo de nevera: funcionan, gustan y desaparecen antes de lo previsto.