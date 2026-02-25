Sánchez recurre al ‘housetour’ de La Moncloa como distracción ante el aluvión de casos de corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a recurrir a las redes sociales para ocultar el aluvión de casos de corrupción que acosan a su Ejecutivo. En un video publicado a través de sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo ha mostrado sonriente el palacio de La Moncloa a un grupo de visitantes como si fuera un guía turístico en lo que sus asesores de comunicación han bautizado como housetour.

En el vídeo, el inquilino de La Moncloa recibe a un grupo de visitantes que le aplauden a su llegada y les conduce por las distintas estancias del complejo presidencial. «Aquí es donde empezó todo. Toda la historia de la democracia empezó aquí», proclama Sánchez con grandilocuencia.

El presidente presume de conocer la mesa «que supuestamente usaba Adolfo Suárez» y que le regaló el rey Juan Carlos I, muestra «la bodeguilla» que puso de moda Felipe González, y desvela cuál ha sido su gran aportación personal a tan ilustre estancia.»Los dardos los he puesto yo. Esa es mi aportación a la bodeguilla», dice ante las risas de los visitantes.

«Cuando se viene a Moncloa, como cuando vas a cualquier casa, ¿qué llevas? Una botella de vino. Aquí guardamos unas cuantas botellas», relata orgulloso.

Uno de los momentos más surrealistas del vídeo llega cuando Sánchez, en tono misterioso, señala una puerta enrejada al fondo de un pasillo de la bodeguilla y confiesa que «nunca se ha atrevido a pasar». Un turista entra y descubre que no hay absolutamente nada. El presidente ríe.

Durante el tour, Sánchez muestra un antiguo pino albar procedente de la Sierra de Urbión, un símbolo para el jefe del Ejecutivo quien argumenta que el árbol se murió a causa del cambio climático y que ahora representa la lucha del ser humano contra toda adversidad.

El tour concluye en la pista de tenis «la famosa pista donde jugaba Adolfo Suárez» donde Sánchez descubre por azar una cabina telefónica de emergencias. «Hola buenas tardes, estoy aquí con unos ciudadanos que les estoy enseñando la pista de tenis, disculpe. Es la primera vez que lo utilizo», dice al descolgar.

El programa Moncloa abierta, que Sánchez asegura haber puesto en marcha «hace ya 7 años», se convierte así en el escenario perfecto para una nueva pieza de autopromoción personal, cuidadosamente editada y distribuida por los canales oficiales del Ejecutivo.