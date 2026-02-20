Archivada la denuncia contra Adolfo Suárez por abusos sexuales por estar fallecido

El juzgado número 14 de violencia contra la mujer de Madrid ha acordado este viernes archivar la denuncia por abusos sexuales presentada contra el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez al concluir que no puede exigirse responsabilidad penal por tratarse de una persona fallecida y, además, porque los hechos denunciados estarían prescritos.

Según la resolución judicial, el juzgado competente ha determinado que la muerte del ex dirigente, ocurrida en 2014, extingue cualquier tipo de «responsabilidad criminal», tal y como establece el Código Penal. Este principio jurídico implica que «no es posible» continuar un procedimiento penal contra una persona fallecida, con independencia de la naturaleza o gravedad de los hechos denunciados.

A esta circunstancia se suma la prescripción de los supuestos delitos. El juzgado señala que los hechos relatados en la denuncia se habrían producido «hace varias décadas», lo que, conforme a los plazos legales vigentes en el momento en que presuntamente ocurrieron, impide su persecución penal en la actualidad. La prescripción supone que, transcurrido un determinado tiempo sin que se haya iniciado o culminado un procedimiento judicial, el Estado pierde la capacidad de sancionar penalmente esos hechos.

La denuncia solicitaba la apertura de diligencias para investigar presuntos abusos sexuales atribuidos al que fuera presidente del Gobierno durante la Transición. Sin embargo, tras analizar la viabilidad jurídica del caso, el juzgado ha optado por archivar el caso sin entrar en el fondo de las acusaciones, al considerar que concurren causas legales que «impiden cualquier actuación penal».

Por su parte, la denunciante ya había anticipado este resultado, pero se ha mostrado satisfecha al considerar que el juzgado, pese a que no ha entrado a valorar el fondo de los hechos denunciados, «reconoce los delitos». «Me llama la atención que no me hayan citado para tomarme declaración y aportar más datos», ha lamentado la denunciante, que aún no tiene claro si recurrirá, ya que el archivo no es definitivo y tiene entre tres y cinco días hábiles para tomar una decisión.