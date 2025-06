Bárbara Rey volvió este jueves al foco mediático con la presentación de sus esperadas memorias, Yo, Bárbara, un libro en el que repasa los momentos más intensos, polémicos y determinantes de su vida. En una rueda de prensa cargada de emoción y sin apenas filtros, la ex vedette habló de todo: de su famosa relación con el Rey emérito Juan Carlos I, del distanciamiento con su hijo Ángel Cristo Jr. y hasta de una enigmática situación «incómoda» vivida con el ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.

Uno de los puntos más delicados del acto fue precisamente su relación con su hijo. En los últimos años, la tensión entre ambos ha sido evidente, especialmente después de las duras declaraciones que Ángel Cristo ha hecho sobre su madre en varios programas de televisión. Bárbara, lejos de entrar en la guerra dialéctica, optó por una postura más sosegada, aunque con un mensaje claro: «Me puedo esperar cualquier cosa tanto de él como de ella, llevan diciendo una serie de barbaridades y no voy a responder. Lo que quisiera es que le vaya fenomenal. Yo soy una mujer que tengo una estabilidad emocional con mi hija enorme e intensa, y las dos sabemos lo que hemos vivido y cómo nos hemos comportado. Estamos tranquilas y dormimos en paz». Con estas palabras, la actriz pareció «perdonar la vida» a su hijo, sin justificarlo pero tampoco atacarlo, dando a entender que ha cerrado capítulo en lo personal, aunque no necesariamente en lo emocional.

Bárbara Rey en la presentación de sus memorias. (Foto: Gtres)

Además, Barbara se refirió a la curiosa afición de Ángel Cristo Jr. por la lectura, con cierta ironía: «Mi hijo ha dicho que le gusta mucho leer… no sé si seguirá con esa afición». Una frase que dejó entrever una mezcla de escepticismo y resignación, sin intención de escalar el conflicto. A sus 75 años, Bárbara Rey se muestra como una mujer que ha aprendido a convivir con la tormenta mediática y que ha decidido contar su versión. Sin necesidad de entrar en todos los detalles, pero sin callarse lo esencial. Su libro no sólo es una defensa, en sus propias palabras; también una advertencia, y, sobre todo, una manera de cerrar cuentas pendientes, incluso con aquellos que aún no han decidido saldar las suyas con ella.

Bárbara Rey al hijo de Adolfo Suárez: «En privado se lo contaré»

Pero el momento más sorprendente llegó cuando fue preguntada por su mención a Adolfo Suárez en el libro. Bárbara no quiso entrar en detalles, pero sí dejó una frase que rápidamente se viralizó: «Una situación incómoda puede ser por muchos motivos. Si su hijo tiene interés en saber lo que ocurrió con su padre, en privado se lo contaré a él; en el libro no lo cuento por su familia y porque tiene un aeropuerto a su nombre». La ambigüedad de sus palabras y el hecho de no desarrollar más la historia ha generado numerosas especulaciones. De hecho, Rosa María Beneit, ex secretaria personal del ex presidente, ha salido al paso asegurando que Bárbara Rey sólo se reunió con Suárez una vez, durante cinco minutos, y con la única intención, según ella, de pedirle dinero.

«No me cuadra nada de lo que ella cuenta. Es mentira, lo ratifico», asegura. «El presidente Suárez era demasiado hombre para tan poca mujer, es una mentira más de las muchas que dice. Como nadie le para los pies… han pasado tantos años que no hay testigos», añade.