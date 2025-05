La crónica social de esta semana nos ha dejado un sinfín de imágenes que han acaparado portadas y minutos en televisión. Desde anuncios inesperados hasta momentos espontáneos que han generado todo tipo de reacciones. Las revistas del corazón han seguido con lupa cada paso de nuestras celebridades, mientras los programas de entretenimiento y usuarios en redes sociales han analizado al detalle sus apariciones. En el centro del huracán informativo, encontramos a Melody en su regreso a España tras Eurovisión, Bárbara Rey o la princesa Leonor.

Tampoco ha pasado desapercibida la inusual celebración de los Reyes en su aniversario de bodas, ni la reaparición de Telma Ortiz junto a los ex presidentes del Gobierno, Felipe González y José María Aznar.

Melody regresa a España tras el ‘batacazo’ en Eurovisión

Fue durante la madrugada del pasado lunes, 19 de mayo, cuando Melody aterrizó en España después de su participación en Eurovisión 2025. La cantante no llegó a Madrid con el resto de la delegación española, sino que aterrizó en el aeropuerto de Málaga. Allí, atendió brevemente a los medios de comunicación presentes, tras haberse negado a hacerlo el día anterior en el estadio St. Jakobshalle de Basilea. En Basilea, no acudió a la sala de prensa, aunque sí publicó un vídeo en sus redes sociales después de la final del festival.

Melody en el aeropuerto de Málaga. (Foto: Gtres) La ausencia de la cantante en Suiza se atribuyó rápidamente a un supuesto enfado por haber quedado en el puesto 24 en la final, pero ella misma se encargó de desmentirlo este domingo nada más llegar a España. «Ni estoy enfadada ni he echado a nadie del camerino jamás, yo no soy así (…) Eso es mentira, eso es mentira. Ustedes saben que siempre los trato con mucho cariño. Se han dicho muchas cosas que no son verdad», afirmó.

Telma Ortiz brilla entre ex presidente s

Este 20 de mayo se convirtió en protagonista de la crónica social Telma Ortiz. La menos mediática -pero nada invisible- del clan Ortiz reaparició en un entorno donde, en principio, el futuro democrático y el protocolo eran los protagonistas: la entrega de medallas de honor del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) a Felipe González y José María Aznar. Un acto solemne, con nombres de peso y ambiente institucional, donde Telma encontró su lugar con naturalidad, sin hacer ruido, pero sin pasar desapercibida.

Telma Ortiz y Felipe González en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, Telma apostó por una fórmula ganadora (y familiar): top negro sin mangas y falda plisada de Mango con estampado. Nada de riesgo excesivo, pero tampoco insípido. Un look que recordó inevitablemente a algunos estilismos de su hermana Letizia.

La rumba viral de Bárbara Rey en mitad de la controversia por sus memorias

Bárbara Rey ha vuelto a hacer lo que mejor sabe esta semana: acaparar focos sin pedir permiso. Esta vez, no ha sido por ninguna exclusiva explosiva ni por nuevas revelaciones sobre su famosa «amistad entrañable» con el Rey emérito Juan Carlos I. Le ha bastado con una rumba improvisada, mucho arte y un traje de flamenca ajustado como una segunda piel. En plena Feria del Caballo de Jerez, la ex vedette se ha marcado un baile que se ha vuelto viral en redes sociales y provocado carcajadas, aplausos y algún que otro suspiro nostálgico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jerez Televisión (@jereztv)

Vestida de rojo pasión y con lunares negros (clásica y matadora), Bárbara se mueve al ritmo de la música como si el tiempo no pasara por ella… ni por sus escándalos. Hay quien celebraba su espíritu libre, mientras que otros se han preguntado en los últimos días si no estará echándo más leña al fuego de sus ya muy comentadas memorias. Porque sí, mientras ella baila sevillanas y sonríe al lente como si todo estuviera en orden, su hijo, Ángel Cristo Jr., no parece compartir el mismo entusiasmo y el Rey emérito sigue coleccionando demandas.

El inesperado plan de los Reyes Felipe y Letizia por el día de su aniversario

Este jueves, 22 de mayo, coincidiendo con su aniversario de bodas, los Reyes Felipe VI y Letizia se desplazaron hasta el cuartel El Rey de la Guardia Real para rendir homenaje póstumo a Serafín Sedano, capellán del Palacio de la Zarzuela y figura de máxima confianza dentro de la Casa Real durante más de dos décadas. Su fallecimiento, ocurrido el miércoles 21 de mayo a los 92 años, ha supuesto un golpe emocional para la Familia Real, especialmente para el Rey Felipe, que mantenía una estrecha relación con el sacerdote desde su juventud.

Los Reyes Felipe y Letizia en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Don Felipe y doña Letizia fueron captados por los medios desde el interior de su vehículo a su llegada al cuartel. Visiblemente serios, saludaron brevemente a la prensa congregada con un gesto respetuoso a través de la ventanilla.

El saludo de la princesa Leonor desde RNE