El escondite secreto donde Melody supera el batacazo de Eurovisión

Melody ya ha vuelto a España después del estrepitoso fracaso de nuestro país en el Festival de la Canción de Eurovisión, que se saldó con la victoria de Austria y con la artista en el puesto 24. A pesar de que la andaluza tenía reservado un vuelo desde Zúrich a Madrid con toda la comitiva española, la cantante decidió cambiar de planes y volar directa a Málaga, donde llegó de madrugada.

Vestida con ropa deportiva, un pantalón oscuro, una sudadera roja, un gorro y gafas de sol, Melody se mostró muy sonriente a su llegada al aeropuerto de Málaga. La artista ha preferido desmarcarse y volver a su tierra natal, para descansar en Fuengirola junto a su familia.

Melody a su llegada a España. (Foto: Gtres)

La representante española ha sido la única del equipo que ha decidido no volar a Madrid con el resto y hacer sus propios planes. Una estrategia que responde a la polémica que se ha generado en las últimas horas por el batacazo en Eurovisión y la cuestión del voto telemático, que otorgó la máxima puntuación a Israel. Debido a esto, desde RTVE han solicitado a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, una auditoría sobre el voto de la audiencia, ya que se considera que «el televoto se ha visto afectado por los conflictos bélicos que se producen actualmente y que pueden hacer que la ceremonia pierda su esencia cultural».

La propia Melody se refirió al mal resultado en un comunicado que emitió en sus redes sociales, en el que explicó a sus seguidores cómo había vivido la jornada y dio las gracias por todo el apoyo recibido. «Os habéis volcado conmigo al 100%», dijo la andaluza, que comentó que se encontraba muy satisfecha con la actuación y con el trabajo realizado, a pesar de que el resultado no fue el esperado.

Melody ha comentó que tenía la intención de hablar más largo y tendido sobre el tema, y terminó su intervención con un mensaje muy claro: «¡Viva el arte y la música!, aunque a veces prevalezcan otras cosas». Unas palabras que son una clara referencia al matiz político que ha impregnado el festival por la situación entre Irsael y Palestina y que según algunas fuentes, ha afectado negativamente a la artista por la posición del Gobierno sobre esta cuestión.

Melody no ha sido la única de las integrantes de la delegación española que se ha pronunciado sobre el mal resultado en la final. «Es una decepción. No es el puesto que queríamos ni el que esperábamos, pero a Melody no se le puede reprochar nada», ha dicho Ana María Bordás, jefa de la delegación.

Cancelación de actos

Además de volver directamente a Málaga, Melody ha decidido cancelar todos los compromisos que tenía previstos con RTVE. De esta manera, la artista no va a participar en la lista de actos que se habían organizado después del certamen, como citas con los medios de comunicación.

Primeras palabras de Melody

A su llegada a Málaga, la artista no ha dudado en atender amablemente a los periodistas que la esperaban allí: «Hace dos semanas que no veo a mi niño, y lo primero para mí es estar con él, con mi madre, con mi padre… Recuperar energía y estar unos días tranquilita», ha recalcado la cantante, que ha dicho que pronto ofrecerá una rueda de prensa en la que explicará todo.

Eso sí, Melody ha querido zanjar las polémicas y ha dicho que no es verdad que saliera corriendo y enfadada de Basilea y que incluso había echado a gente del equipo de su camerino. «Eso es mentira. No he echado a nadie, jamás. Yo no soy así. Han dicho muchas cosas que no son ciertas», ha sentenciado la cantante, que ha reiterado que se ha hecho un trabajo muy bueno.