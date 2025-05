La reacción de Ángel Cristo Jr. a las memorias de su madre que harán revolverse a Bárbara Rey

La mala relación entre Bárbara Rey y su hijo, Ángel Cristo Jr., ha sido uno de los temas más destacados de la crónica social durante el último año. Ambos se han sentado en distintos platós de televisión para ofrecer versiones contrapuestas sobre polémicos episodios del pasado, convirtiéndose en protagonistas de un mediático enfrentamiento familiar. Un enfrentamiento que, incluso, los ha llevado a iniciar un proceso legal del cual aún no se conoce ninguna sentencia definitiva.

El conflicto entre ambos se intensificó aún más cuando se publicaron las primeras imágenes de la vedette con el Rey Juan Carlos, las cuales fueron cedidas a la prensa internacional por su propio hijo. Esto provocó que Bárbara relatara, como nunca antes lo había hecho, cómo eran sus encuentros con quien fuera Jefe de Estado y, en medio del revuelo, decidió escribir sus propias memorias, tituladas Yo, Bárbara: mis memorias. Según lo publicado, saldrán a la venta el próximo 12 de junio e incluirán aspectos de su vida que nunca antes habían salido a la luz.

Como era de esperar, la expectación en torno a la publicación es bastante alta. Sin embargo, para Ángel Cristo Jr. no parece ser así. De hecho, su mujer, Ana Herminia, ha asegurado delante de la prensa que él ni siquiera estaba al tanto de la fecha de lanzamiento. «Él no se había ni enterado. No le importa lo que digan», sentenciaba la ex concursante de Supervivientes. Añadía que «no tenía ni idea» de si quedaba algo más por conocer de la vida de Bárbara y hacía hincapié en que «cada cual es libre de hacer lo que quiera». Sin entrar en mayores detalles, Ana Herminia no le daba importancia y aseguraba que tanto ella como su marido «tenían muchos motivos para estar bien y felices», dando a entender que nada de lo que pueda desvelar su suegra puede dinamitar este buen momento.

Ana Herminia en Madrid. (Foto: Gtres)

Estas palabras pueden significar que, si en algún momento Bárbara buscaba algún tipo de reacción en su hijo con la publicación de sus memorias, no lo ha conseguido. De hecho, ha logrado todo lo contrario: la indiferencia más absoluta.

El «aburrido» libro, según la crítica

Josemi Rodríguez-Sieiro, un conocido periodista español, se ha pronunciado sobre el contenido del libro de Bárbara Rey, recogiendo lo que opina al respecto sin ningún tipo de tapujos. «No va a decir nada que no sepamos. No me interesan nada esos secretos. Para mí son aburridos, como tanta cosa que se ve en televisión», sentenciaba ante los micrófonos de Gtres durante la Feria de San Isidro de Madrid.