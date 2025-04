Bárbara Rey se enfrenta a la prensa en plena polémica sobre Juan Carlos I: "¡Quitáos del medio!"

Bárbara Rey ha protagonizado un momento de tensión con la prensa este jueves en Madrid. La actriz y ex vedette ha sido captada por reporteros gráficos en las inmediaciones de la estación de Atocha, donde, al ser preguntada por el Rey emérito Juan Carlos I y su reciente decisión de interponer una demanda contra Corinna Larsen, ha respondido con visible enfado y contundencia. «Estoy perfecta. Haced el favor de quitaros del medio, por favor, o llamo a alguien. He dicho que os quitéis del medio. Me parece muy mal lo que estáis haciendo», ha dicho Bárbara, visiblemente molesta mientras trataba de avanzar entre los periodistas. Las imágenes, captadas por la agencia Gtres, han provocado numerosos comentarios en torno a su reacción en las últimas horas.

La escena se produce justo en un momento en el que el Rey Juan Carlos vuelve a ser noticia por cuestiones judiciales. Esta semana se ha confirmado que el padre del Rey Felipe VI ha interpuesto una demanda en Suiza contra Corinna Larsen por delitos contra su derecho al honor. Según ha trascendido, la demanda busca reparar el supuesto daño causado por las declaraciones públicas de Larsen, en las que ha acusado al ex jefe de Estado de acoso, vigilancia y otras conductas que, según la defensa de don Juan Carlos, son falsas y difamatorias.

Bárbara Rey en las inmediaciones de Atocha. (Foto: Gtres)

A esto se suma además la denuncia que el Rey Juan Carlos ha presentado también contra Miguel Ángel Revilla tras unas declaraciones pasadas del ex presidente cántabro, en las expresó su opinión sobre la figura del Rey emérito, calificándolo de «evasor fiscal» y un «apátrida fiscal». La demanda se centra, concretamente, en declaraciones realizadas por el político cántabro entre mayo de 2022 y enero de 2025, en las que, según el Rey emérito, se vertieron expresiones calumniosas e injuriosas que lesionan su derecho al honor. Como compensación, el ex monarca solicita una indemnización de 50.000 euros, que, de ser concedida, sería donada a Cáritas España. ​​

Por el momento, cabe destacar, Miguel Ángel Revilla no ha mostrado arrepentimiento alguno por sus declaraciones sobre Juan Carlos I. De hecho, ha asegurado en una rueda de prensa que no le pesa en absoluto haber denunciado lo que considera «corrupción» del padre de Felipe VI. «Me he rebelado contra las injusticias y los privilegios», ha dicho. Además, el político ha añadido que es «injusto y mezquino» atacar a un ciudadano común sabiendo que no se puede hacer nada contra el Rey.