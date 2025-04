Bárbara Rey ha sido la última en pronunciarse sobre la polémica que ha involucrado a Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla. Tras unas declaraciones pasadas de Revilla, en las expresó su opinión sobre la figura del Rey emérito, calificándolo de «evasor fiscal» y un «apátrida fiscal», el padre del Rey Felipe VI ha decidido interponer una demanda por injurias contra el ex presidente de Cantabria. La noticia de la demanda ha sido un tema de discusión en las últimas horas en la crónica social de nuestro país, y la actriz, que fue mencionada indirectamente por Revilla debido a su relación pasada con el ex monarca, no ha tardado en compartir su opinión al respecto.

En sus declaraciones, Bárbara Rey ha mostrado una actitud tranquila, asegurando que no se siente preocupada por la demanda ni por los comentarios de Revilla. La vedette ha asegurado que se encuentra «tranquilísima» ante el proceso legal y la posibilidad de ella reciba también una demanda por parte del emérito tras haber hablado del romance que ambos mantuvieron en el pasado. Sin embargo, también ha dado a entender que el juicio sobre la figura de Juan Carlos I debería ser una responsabilidad de su hijo, el actual Rey Felipe VI. Según Bárbara Rey, «habría que preguntarle a su hijo lo que opina de su padre y de las cosas que hace», una declaración que añade cierta carga simbólica al asunto.

Bárbara Rey por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

La natural de Tótana no ha querido entrar en más detalles sobre este asunto si bien sí ha enfatizado que, en su opinión, «hay cosas que hablan por sí solas», refiriéndose a aspectos del comportamiento de Juan Carlos I que son de dominio público y que, a su juicio, ya dejan claro su legado y sus acciones. «No tengo nada más que decir», ha concluído.

La demanda presentada por Juan Carlos I contra Revilla se centra, concretamente, en declaraciones realizadas por el político cántabro entre mayo de 2022 y enero de 2025, en las que, según el Rey emérito, se vertieron expresiones calumniosas e injuriosas que lesionan su derecho al honor. Como compensación, el ex monarca solicita una indemnización de 50.000 euros, que, de ser concedida, sería donada a Cáritas España. ​​Por el momento, Miguel Ángel Revilla no ha mostrado arrepentimiento alguno por sus declaraciones sobre Juan Carlos I. De hecho, ha asegurado en una rueda de prensa que no le pesa en absoluto haber denunciado lo que considera «corrupción» del padre de Felipe VI. «Me he rebelado contra las injusticias y los privilegios», ha dicho. Además, el político ha añadido que es «injusto y mezquino» atacar a un ciudadano común sabiendo que no se puede hacer nada contra el Rey.

Bárbara Rey en el interior de un coche. (Foto: Gtres)

La postura de Casa Real a la demanda de Juan Carlos I contra Revilla

Fuentes cercanas a la Casa Real han señalado en las últimas horas que esta acción legal es «una iniciativa personal de Juan Carlos I a través de sus abogados privados» y que ni la Casa de Su Majestad ni otros miembros de la Familia Real española han sido consultados al respecto. La abogada Guadalupe Sánchez, encargada de representar al Rey emérito en este proceso, ha indicado que se ha solicitado un acto de conciliación previo a la interposición de la demanda formal, con el objetivo de facilitar un acuerdo que evite el litigio. ​