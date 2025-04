​En medio de la reciente controversia generada por la demanda interpuesta por el Rey emérito Juan Carlos I contra el ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la infanta Margarita ha mantenido un perfil discreto y alejado de la atención mediática. La hermana pequeña del ex monarca, ha sido vista saliendo de su domicilio en un vehículo conducido por una tercera persona este martes, 1 de abril. Al notar la presencia de periodistas y fotógrafos en las inmediaciones, la infanta no ha realizado declaraciones ni gestos destacables; se ha limitado a mantener la cabeza apoyada en la ventanilla, con la mirada al frente y un semblante serio.

La demanda presentada por Juan Carlos I contra Revilla se centra en declaraciones realizadas por el político cántabro entre mayo de 2022 y enero de 2025, en las que, según el Rey emérito, se vertieron expresiones calumniosas e injuriosas que lesionan su derecho al honor. En particular, Revilla habría acusado al padre del Rey Felipe VI de ser un «evasor fiscal» y un «apátrida fiscal», entre otras afirmaciones que Juan Carlos I considera difamatorias. Como compensación, el exmonarca solicita una indemnización de 50.000 euros, que, de ser concedida, sería donada a Cáritas España. ​​

La infanta Margarita en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Fuentes cercanas a la Casa Real han señalado en las últimas horas que esta acción legal es «una iniciativa personal de Juan Carlos I a través de sus abogados privados» y que ni la Casa de Su Majestad ni otros miembros de la Familia Real española han sido consultados al respecto. La abogada Guadalupe Sánchez, encargada de representar al Rey emérito en este proceso, ha indicado que se ha solicitado un acto de conciliación previo a la interposición de la demanda formal, con el objetivo de facilitar un acuerdo que evite el litigio. ​

Miguel Ángel Revilla, por su parte, ha anunciado que ofrecerá una rueda de prensa en los próximos días para responder a las acusaciones y explicar su postura frente a la demanda. Por su parte, su esposa, Aurora Díaz, ha comentado que la pareja se encuentra en Madrid grabando un programa de televisión y que no tenían conocimiento de las intenciones del Rey emérito hasta esta misma mañana, cuando ha trascendido la noticia a los medios de comunicación. «No habían recibido ninguna notificación hasta ayer, cuando se enteraron a través del comunicado, y Miguel Ángel está completamente tranquilo», ha trascendido. Así, queda por ver cómo se desarrollará este asunto.

Nota de prensa de la letrada Dña. Guadalupe Sánchez Baena, en representación de Su Majestad D. Juan Carlos de Borbón y Borbón pic.twitter.com/cHD9Ek26Ee — NOVALEX, Boutique Legal (@NOVALEXSPAIN) April 1, 2025

La última aparición pública de la infanta Margarita