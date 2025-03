Isabel Pantoja ha tomado la decisión de demandar a Junco, la última mujer de su hermano Bernardo, que vive en una propiedad de la tonadillera ubicada en el barrio de Triana, Sevilla, y que prestó al padre de Anabel Pantoja. Paloma García-Pelayo ha dado la última hora de esta noticia con información en exclusiva: «Lo anunciamos hace varios meses, Isabel tenia la intención de recuperar esa vivienda. Quería recuperarla y finalmente, después de encuentros personales, ha interpuesto una demanda que ha sido tramitada. Además, le ha pedido 45 .408,21 euros. La demanda está en curso y emitida».

La tertuliana de Y Ahora Sonsoles ha explicado que, «esta demanda tiene dos razones: desahucio en precario por no haber pagado el alquiler. Junco se queda a vivir como viuda en la casa de Isabel Pantoja que ocupaba su hermano. Por lo tanto, Isabel está en su derecho de reclamarlo».

Junco junto a Bernardo Pantoja. (FOTO: GTRES)

Aunque no hay rastro de Junco, a la que no se la ve por la capital hispalense, María José, su abogada, ha contestado a la supuesta demanda de Isabel Pantoja a su cuñada: «No ha recibido ninguna demanda por juicio verbal desahucio por precario y yo ya la hubiera contestado. No puedo asegurar que voy a contestar hasta que la vea. Entre otras cosas que se pueden alegar está también la edad y vulnerabilidad

El conflicto de Isabel Pantoja con Junco, la viuda de Bernardo

La muerte de Bernardo Pantoja en noviembre del 2022 a sus casi setenta años, puso en primera línea de actualidad a Junco, su viuda. Hasta el fallecimiento del padre de Anabel Pantoja, la bailarina japonesa vivió por y para su marido durante más de una década. A pesar de haber estado siempre alejada del foco mediático, su nombre ocupó numerosos titulares tras la dura perdida que vivió el clan Pantoja. Sin embargo, su postura ha sido el silencio durante todo este tiempo a pesar de las preguntas que ha evitado en todo momento de los paparazzis.

Junco en el funeral de Bernardo Pantoja. (FOTO: GTRES)

Lo que se sabe hasta la fecha es que la intérprete de Marinero de Luces se había decidido llevar a los tribunales a la última mujer de su hermana. La cantante es propiedad de la vivienda en la que reside Junco y que compartió con Bernardo en sus últimos años de vida. El deseo de la bailarina era permanecer en el hogar y no devolvérselo a la familia de su marido difunto, ya que considera que es su casa y, así, se lo aconsejaron sus abogados. «Lo está pasando fatal, un sufrimiento muy grande. La abogada le ha aconsejado y pedido que no se marche de esta casa», comentaron en TardeAR.

Tal y como desveló la periodista Paloma García-Pelayo en Y Ahora Sonsoles el pasado mes de agosto, la madre de Kiko Rivera presentó una demanda judicial el último día hábil de julio para forzar a Junco a abandonar su domicilio ubicado en el barrio de Triana, en Sevilla a través de un «desahucio en precario», un procedimiento legal que pretende desalojar a una persona que está en un inmueble sin ser propietario o arrendatario.

Un conflicto que ponía de manifiesto que Pantoja no estaría atravesando su mejor momento económico ya que, con esta venta, se trataría de una oportunidad para mejorar sus finanzas.