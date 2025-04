La llamativa reacción de Bárbara Rey ante la demanda de Juan Carlos I a Miguel Ángel Revilla

Las recientes informaciones acerca de la demanda que el rey Juan Carlos ha interpuesto contra Miguel Ángel Revilla, ex diputado del Parlamento de Cantabria y ex presidente de esa misma comunidad autónoma, tras considerar calumniosas e injuriosas unas declaraciones que realizó entre mayo de 2022 y enero de 2025, ha colocado en el ojo del huracán el nombre de Bárbara Rey.

Y es que, la vedette está ligada al pasado sentimental del rey Emérito, tal y como se confirmó el pasado mes de septiembre. Además, también ha salido a la luz que el padre del actual monarca de España prepara otra querella contra Corinna Larsen por delitos contra su derecho al honor.

Bárbara Rey por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

La reacción de Bárabara Rey

La artista ha sido vista en Madrid y, cuando se ha encontrado con los medios de comunicación ha mostrado una actitud tensa y hermética. Lejos de pararse a hacer declaraciones, como ocurre en otras ocasiones, esta vez ha optado por evitar acaparar la atención y apostar por el más absoluto silencio. De esta manera, Bárbara Rey se desmarca de las últimas informaciones.

Bárbara Rey en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Envuelta en una polémica

El 2024 fue, sin duda, un año que Bárbara Rey no olvidará jamás. Fue el 25 de septiembre cuando salieron a la luz unas imágenes de la artista y el Rey emérito en actitud cariñosa en la revista Privé. Un material gráfico que fue facilitado por el hijo de la vedette a la citada publicación holandesa.

Bárbara Rey en Albacete. (Foto: Gtres)

Sin embargo, eso no fue todo porque conforme fueron pasando los días, OKDIARIO fue publicando distintos audios protagonizados por Bárbara y el Rey Juan Carlos. Además, de hablar de diferentes aspectos en uno de ellos salió el nombre de la reina Sofía.

Una vez salió a la luz este asunto, Bárbara Rey protagonizó su propio especial que llevaba como título Bárbara Rey: mi verdad. En el marco de esta entrevista rompió a llorar al hablar de su hijo, con quien no mantiene ningún tipo de relación tras lo acontecido. «¿Sabes lo que llevo pasado todo este año? No hay palabras para describir el sufrimiento», expresó. «No quiero agredirle porque yo podría y puedo demostrar muchas cosas, él lo sabe. Podría decir cosas de mi hijo muy gordas y muy fuertes», añadió, al mismo tiempo que explicó que el televisivo no la tiene miedo porque «sabe que yo no soy capaz de hacer lo que él ha hecho conmigo. Estoy convencida de que se cree que es un ser extraordinario y sus propias mentiras. Tiene una habilidad especial para convencer a la gente (…) El día más feliz de mi vida fue cuando el nació», finalizó.