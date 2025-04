Nieves Herrero sobre la demanda del Rey Juan Carlos a Revilla: "Es un toque de atención"

Es una de las noticias más comentadas de los últimos días. El Rey Juan Carlos ha interpuesto una demanda contra Miguel Ángel Revilla, ex diputado del Parlamento de Cantabria y ex presidente de esa misma comunidad autónoma, tras considerar calumniosas e injuriosas unas declaraciones que realizó entre mayo de 2022 y enero de 2025. Este movimiento ha pillado por sorpresa a propios y extraños, ya que, hasta ahora, el que fuera Jefe de Estado siempre se había mantenido en silencio ante las numerosas informaciones que se publicaban sobre él. Una actitud que parece que ha querido cambiar y de la que, como no podía ser de otra manera, se han pronunciado varios rostros conocidos de nuestro país.

Nieves Herrero ha sido una de las últimas en hablar públicamente sobre el tema. Lo ha hecho el pasado 6 de abril, justo antes de entrar en el concierto que ofreció Diana Navarro en el Teatro Real de Madrid, donde sus compañeros de profesión quisieron preguntarle sobre las acciones legales mencionadas. «Yo creo que detrás hay algo más que se nos escapa. Probablemente había una amistad previa y seguramente al Rey Juan Carlos no le han gustado sus comentarios», comenzaba a decir.

«Revilla decía que por qué no había demandado a otras personas, pero es que yo creo que aquí había una amistad forjada de muchos años, entonces pienso que ha sido un poco por decir que ese era su límite y que por ahí no», expresaba, dejando entrever que bajo su punto de vista, el progenitor del actual monarca se ha sentido dolido con el ex político y que por eso ha decidido tomar acciones legales en el asunto. No obstante, añadía que creía que «se quedaría todo en nada» y que simplemente es «un toque de atención».

Sobre si este movimiento terminará afectando al Rey Felipe, la periodista considera que no será así. «Desde que don Juan Carlos decidió irse a vivir a Abu Dabi, yo creo que todo lo que haga es algo personal y una decisión suya. Cuando va a Sangenjo (Galicia), igual. Nuestros reyes están haciendo un trabajo extraordinario y yo creo que eso es lo que vale», sentenciaba.

Su opinión sobre las imágenes de Leonor en bikini

Aprovechando su interacción con los medios, Nieves Herrero tampoco ha tenido problema en hablar sobre las primeras fotografías que han salido a la luz de la princesa Leonor en bikini durante una jornada de descanso de su crucero de instrucción. «A mí esas fotos no me han gustado porque creo que está trabajando muy bien, está haciendo un esfuerzo enorme por ser un miembro más del ejército, y a mi me da mucha pena porque eso parece que anula todo el esfuerzo que está haciendo», concluía.