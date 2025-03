Bárbara Rey se convierte en el fichaje estrella de ‘Supervivientes 2025’

Después de varios meses alejada de la televisión, Bárbara Rey reapareció este 25 de marzo. Un inesperado movimiento que, como era de esperar, ha provocado una vorágine de reacciones. Y es que, la vedette se ha convertido en el fichaje estrella de Supervivientes: Tierra de nadie.

Nada más arrancar el programa, la artista aprovechó para expresar que estaba encantada con estar en el plató, aunque también lanzó una pulla a la cadena después de estar un tiempo fuera de la programación. «Debe ser que no me queréis aquí», indicó con humor en pleno directo.

Bárbara Rey en televisión. (Foto: Telecinco)

Después de haber acudido a formatos como ¡De Viernes! para hablar de la guerra mediática que mantiene con su hijo, Ángel Cristo Jr., y tras salir a la luz los polémicos audios que protagonizó con el Rey Juan Carlos, no había vuelto a aparecer en pantalla.

Tras este dardo de Bárbara Rey, Carlos Sobera dejó claro que para nada era así. «Te queremos mucho, Bárbara», replicó el comunicador. De hecho, en ese momento, Bárbara Rey aprovechó para hacerle una petición. «Estaba pensando en llamarte para ir a First Dates y que me buscaras un novio, pero digo ya que no me llevan… Llamaré yo para ir», expresó con una sonrisa pícara la madre de Sofía Cristo. «Si a ti te sobran los novios», contestó Sobera. «Bueno, eso es lo que dicen», respondió ella. De esta manera, la vedette se incorpora al grupo de colaboradores del reality en el que el año pasado participó su hijo, Ángel Cristo Jr..

Bárbara Rey en ‘¡De Vienes!’. (Foto: Telecinco)

Envuelta en una polémica

El 2024 fue un año que Bárbara Rey no olvidará jamás. Fue el 25 de septiembre cuando salieron a la luz unas imágenes de la artista y el Rey emérito en actitud cariñosa en la revista Privé. Un material que fue facilitado por el hijo de la vedette a la citada publicación holandesa.

Bárbara Rey en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Sin embargo, eso no fue todo porque conforme fueron pasando los días, OKDIARIO fue publicando distintos audios protagonizados por Bárbara y el Rey Juan Carlos. Además, de hablar de diferentes aspectos en uno de ellos salió el nombre de la reina Sofía.

Una vez salió este asunto a la luz, Bárbara Rey protagonizó su propio especial que llevaba como título Bárbara Rey: mi verdad. En el marco de esta entrevista rompió a llorar al hablar de su hijo. «¿Sabes lo que llevo pasado todo este año? No hay palabras para describir el sufrimiento», expresó. «No quiero agredirle porque yo podría y puedo demostrar muchas cosas, él lo sabe. Podría decir cosas de mi hijo muy gordas y muy fuertes», añadió, al mismo tiempo que explicó que el televisivo no la tiene miedo porque «sabe que yo no soy capaz de hacer lo que él ha hecho conmigo. Estoy convencida de que se cree que es un ser extraordinario y sus propias mentiras. Tiene una habilidad especial para convencer a la gente (…) El día más feliz de mi vida fue cuando el nació», finalizó.