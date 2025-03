José Manuel Parada ha desmontado la historia de Chelo García-Cortés y su noche de amor con Bárbara Rey. El mítico presentador acudió este 12 de marzo a un programa de televisión para repasar su trayectoria profesional, pero también aprovechó para tratar el tema mencionado, dando así su versión.

Cabe destacar que Parada y la que fuera colaboradora del extinto programa Sálvame estuvieron juntos 11 años, sin embargo el amor se acabó y tomaron caminos separados. Además, cuando Cortés publicó sus memorias, en las que indicó que su ruptura con José Manuel fue a causa de una infidelidad por parte de él, éste se molestó y tomó distancia. «Como mínimo me podrías pedir permiso para hablar de mi vida, ¿no? Pero lo que no voy a hacer es darte permiso para contar lo que no fue», avanzó el invitado, visiblemente molesto.

Jose Manuel Parada en los Premios Excelencia Educativa en Madrid. (Foto: Gtres)

«Después del amor surgió un gran cariño, fuimos familia durante mucho tiempo», explicó, al mismo tiempo que indicó que «nunca pensé que fuera capaz de decir de mí lo que yo nunca viví». «Lo que más me dolió es que a cada entrevista que iba contara que le fui infiel», señaló en Y ahora Sonsoles, espacio de Antena 3. Tras estas declaraciones contó cómo fue la conocida noche de amor que vivieron García-Cortés y Bárbara Rey mientras estaba con él. «Lo que yo viví con Bárbara y Chelo… no es como lo cuentan», reveló.

Bárbara Rey y Chelo García-Cortés. (Foto: Gtres)

Una vez José Manuel Parada explicó esto llegó la bomba. «Yo estaba allí con ellas. Éramos cinco», aseguro. «Yo lo único que hice fue decir: ‘eso que estáis contando no es verdad. Esa noche de amor es mentira. Fue muy diferente. La noche de Bárbara y Chelo, por lo que sé yo, no existió como tal. Fue un guion precioso. ‘Tú y yo, Chelo, hemos vivido una noche de amor’. Bueno, tú, yo y compañía. Yo estaba allí. Se dijo que yo estaba escuchando detrás de la puerta. ¡Pero bueno! ¿Cómo se puede decir eso? Si yo veo que mi pareja está suspirando le pego una patada a la puerta», añadió.

Parada aclaró que él «nunca» estuvo «detrás de la puerta». «Yo estaba allí. (…) Éramos cinco. Experimentábamos. Estábamos Chelo y yo, que éramos la pareja; Bárbara tenía también su pareja y un quinto en discordia», continuó.

José Manuel Parada en el pasado. (Foto: Gtres)

Sin embargo, José Manuel Parada se negó a dar el nombre de la pareja de la vedette. «Esa autoridad tan alta, esa que estáis pensando, no fue», aclaró después, refiriéndose a Juan Carlos I. Asimismo, tampoco desveló el nombre del quinto participante del encuentro.