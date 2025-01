La criticada comparación de José Manuel Parada entre Anabel Pantoja y Raphael

Máxima preocupación por el estado de salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. Desde el pasado 10 de enero, la pequeña está ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno de Gran Canaria con pronóstico reservado. A pesar de que la influencer es un rostro conocido de la crónica social de nuestro país, ha optado por guardar silencio en todo a lo relacionado con la bebé.

Sobre esto se ha pronunciado José Manuel Parada, motivo por el que ha sido criticado. De hecho, el presentador llegó a comparar la situación de Anabel Pantoja con el reciente ingreso de Raphael, posteriormente diagnosticado con un linfoma cerebral.

José Manuel Parada en Madrid. (Foto: Gtres)

Las palabras de José Manuel Parada

José Manuel Parada acudió al estreno de la obra de teatro Una madre de película de Toni Acosta. En el marco de esta cita recalcó que tenía un cariño «especial» a Anabel. «Ya sabéis que hace tiempo no tengo un contacto directo con la familia Pantoja. Les tengo cariño porque ha habido un distanciamiento, pero no ha pasado nada», comentó.

Anabel Pantoja, visiblemente seria. (Foto: Gtres)

«Me preocupa mucho el sufrimiento que está pasando esa gente y debe ser algo fuerte han ido todos allí es porque debe ser algo importante. Yo he hablado con un amigo médico que, además, su especialidad son los bebés y me dijo que no nos preocupáramos que los bebés tienen recuperaciones que son como milagrosas. Espero que surja ese milagro y que pronto podamos ver a Anabel», añadió.

José Manuel Parada en un evento. (Foto: Gtres)

«Espero que todo pase, además, ahora se empieza a hablar con más naturalidad porque yo el otro día lo comentaba. Me ha dado un contraste muy grande que Raphael acaba de padecer una enfermedad muy grave y los familiares atendían con claridad a la prensa», indicó. «Son los padres y los familiares los que tienen el derecho a poder comunicar lo que pasa y ocurre… Estamos todos en vilo. Yo lo único que dije y sigo diciendo y no me arrepiento que para la gente que nos dedicamos al periodismo ha sido un contraste muy grande (…) Raphael no podía hablar, pero ha habido una claridad muy grande respecto al tema», puntualizó.

Belén Esteban estalla

Sobre este asunto se pronunció Belén Esteban, íntima amiga de Anabel Pantoja, en Ni que fuéramos, formato en el que trabaja. «Que tiene que ver Isabel Pantoja, vale ya. Pantoja no está enferma. Aquí hay una situación de una familia que hay una persona mala. Están en su derecho de no hablar, que es menor… Sé que es noticia, pero podemos dejar las cosas. ¡Basta ya! Os encantaría saber y no tenéis ni idea. De lo que ha pasado allí, no va a hablar nadie. ¡Pesado!», dijo con indignación.