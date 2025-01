Manuel Martos, hijo de Raphael, actualiza el estado de salud del cantante

Raphael padece un linfoma cerebral. Tras recibir el diagnóstico, el cantante fue dado de alta en el hospital. En todo momento, el intérprete de Mi gran noche ha estado arropado por su familia, quienes han estado pendientes de él desde que tuvo este revés de salud hace ya más de dos semanas. Ahora, su hijo Manuel Martos, ha revelado cómo se encuentra el artista.

Así se encuentra Rapahel

Manuel, que se ha parado mientras conducía su vehículo, ha atendido a los medios de comunicación con la amabilidad que tanto le caracteriza. Lejos de evitar hablar del estado de salud de su progenitor se ha pronunciado con total naturalidad. «Se encuentra con muchas ganas», ha indicado en un primer momento.

Raphael junto a su mujer, Natalia Figueroa, saliendo del hospital. (Foto: Gtres)

«Está tranquilo y bien», ha añadido. Después de explicar que el artista mantiene una actitud positiva, Manuel Martos ha expresado sus mayores deseos para este 2025. «Mucha salud, que es lo más importante lógicamente», ha indicado. Segundos después se ha marchando deseando un «feliz año» a los reporteros.

Raphael padece un linfoma cerebral

El pasado 17 de diciembre fue cuando el cantante sufrió un accidente cerebrovascular mientras se encontraba en el rodaje del especial navideño de La Resistencia, que se grababa en el Teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid. Inmediatamente se activó el protocolo de emergencia para atender al artista que más tarde entró por su propio al Hospital Clínico San Carlos, donde permaneció un día, ya que en la tarde del 18 de diciembre se conoció que había sido trasladado a otro centro sanitario.

«Transcurridas las primeras horas y tras la realización del estudio neurológico urgente, se ha descartado el ictus como causa de su ingreso hospitalario. No obstante, será necesaria la realización de más pruebas para determinar el origen del proceso neurológico que presenta. Por voluntad del paciente y de su familia se trasladará al Hospital Universitario 12 de Octubre, dados sus antecedentes de trasplante al que fue sometido en el citado centro y para el seguimiento médico continuado que realizará en dicho hospital», se pudo leer en la misiva.

Raphael cantando durante uno de sus conciertos en Zaragoza. (Foto: Gtres)

Cabe reseñar que tan solo un día antes de estar en el formato de TVE, Raphael acudió al plato de El Hormiguero, donde contó que se encontraba bien de salud. «Yo estoy bien, me he cuidado. Solo una vez que no me cuidé y menudo viaje me pegó la vida. Antes de lo que me ocurrió y de tener que ser trasplantado, no me cuidaba. Hace 22 años me dieron una segunda oportunidad y desde entonces me cuido muchísimo. Ahora está todo fantástico», dijo. «Últimamente duermo de maravilla, desde que me trasplantaron», añadió.

Tras más de una semana ingresado en el Hospital 12 de Octubre, Raphael recibió el alta el 27 de diciembre, por lo que pasó la Nochebuena y la Navidad ingresado. A su salida mostró la mejor de sus sonrisas y saludó a los periodistas que se encontraban en el lugar.