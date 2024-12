Manuel Martos rompe su silencio tras la última hora sobre Raphael: "Todos queremos eso"

Raphael sufrió un fallo cardiovascular mientras participaba en un programa especial que pretendía emitirse en TVE, aunque la cadena pública ha cambiado de planes y lo ha cancelado «por respeto». Los familiares, amigos y seguidores del cantante se han llevado un buen susto, pero afortunadamente la situación está controlada y ya no hay ningún tipo de peligro. Recientemente Manuel Martos ha roto su silencio y lo ha hecho justo después de confirmarse la última hora: el artista no recibirá el alta a lo largo del sábado 21 de diciembre.

Diferentes medios y programas de televisión no descartaban la posibilidad de que Raphael abandonase el Hospital 12 de Octubre antes del 22 de diciembre, pero no ha sido así. La primera en dar la noticia ha sido su mujer, quien ha atendido a los reporteros de la agencia Gtres, asegurando que «no» iba a regresar a casa de forma inminente, pero que lo haría «pronto».

Manuel Martos en Madrid. (Foto: Gtres)

Ahora ha hablado Manuel Martos, conocido en la crónica social por haber estado casado con Amelia Bono, madre de sus hijos. Tan amable como siempre, ha dejado claro que harán caso a las órdenes de los especialistas. «Lo que nos digan los médicos, lo importante es que él esté bien. De momento está bien, tranquilo y lo que nos digan. Si puede ser sí, lógicamente todos queremos eso y él lo está deseando», ha comentado al respecto.

Manuel ha trabajado con Raphael en varios proyectos. Se conocen muy bien y entre ellos hay una relación especial, pero el artista adora por igual a sus tres hijos. Todos desean pasar la Nochebuena en familia, pero todavía no saben si se podrán reunir en casa o tendrán que hacerlo en el centro médico.

Última hora sobre Raphael

Gracias a las declaraciones que ha dado Manuel Martos ante los micrófonos de la citada agencia, sabemos que Raphael se encuentra bien. «Está en buenísimas manos y está fenomenal, o sea que nada. Gracias», ha deslizado el hijo del cantante antes de terminar la entrevista.

A lo largo del día ha recibido la visita de su otro hijo, Jacobo Martos. Este último ha actualizado la situación. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no hay motivos para estar preocupados: «Bien, igual. Todo bien».

Raphael en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Según cuenta, no va a recibir el alta este fin de semana, en contra de lo que se había rumoreado. Está por ver si los médicos consideran oportuno que pase las fiestas navideñas en su residencia, aunque de momento solamente pueden esperar. «Sabemos que no sale hoy, no saldrá mañana y tendrá alguna prueba más, pero no sabemos mucho más. Tienen que hacerle más cosas y ya nos irán contando».

Recibe la visita de sus nietos

Raphael está muy bien acompañado. Tal y como ha contado su hijo Jacobo, los pequeños de la familia han ido pasar unas horas con él. «Sí, para que no seamos siempre los mismos. Han venido los de mi hermana, los de mi hermano… para que le vean». Este susto ha demostrado que el clan está unido, son un buen equipo y juntos saldrán adelante.

Hay que poner en valor el papel que juega Natalia Figueroa, la mujer del cantante. Suele estar en un segundo plano, pero ahora ha tomado las riendas para transmitir información y siempre es educada a la par que elegante.