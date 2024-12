Quién es quién en la familia de Raphael: su mujer Natalia Figueroa, sus hijos y sus nietos

Raphael ha sido ingresado de urgencia debido a un fallo cardiovascular mientras se encontraba en plena grabación del programa La Revuelta, un especial de Navidad que preparaba en el Teatro Príncipe de Gran Vía, en Madrid. La noticia ha causado gran preocupación entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo. El incidente ocurrió durante una de las sesiones de grabación del esperado especial, cuando Raphael, de 81 años, comenzó a sentirse indispuesto, lo que obligó a interrumpir el rodaje de inmediato. El equipo presente en el lugar activó los protocolos de emergencia, trasladando al artista a un centro hospitalario, donde se encuentra bajo observación médica. Su diagnóstico es reservado.

Este incidente ha servido para recordar la red familiar que siempre ha acompañado al artista en sus momentos más difíciles. Su esposa, Natalia Figueroa, sus tres hijos y sus nietos han sido siempre un apoyo incondicional para Raphael, uno de los artistas más admirados y queridos del panorama español que, cabe recordar, ya superó en el pasado graves problemas de salud, como su trasplante de hígado en 2003, debido a una hepatitis B. En aquella ocasión, logró recuperarse con éxito y retomó su carrera con más fuerza que nunca. A continuación, repasamos quién es quién en la familia del legendario intérprete de Yo soy aquel.

Raphael en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Raphael y Natalia Figueroa, su historia de amor

La historia de amor entre Raphael y Natalia Figueroa es una de las más longevas y admiradas del mundo del espectáculo y la crónica social en España. La pareja contrajo matrimonio el 14 de julio de 1972 en la ciudad de Venecia, lejos del ruido mediático que los rodeaba en ese momento. En concreto, en la iglesia San Zacarias, en la plaza de San Marcos, en Venezia. Natalia Figueroa, periodista y descendiente de una familia aristocrática -es hija del marqués de Santo Floro y bisnieta de Alonso Martínez-, encontró en el cantante un compañero inseparable. Desde entonces, han pasado más de 50 años juntos, superando las dificultades y mostrando siempre un perfil discreto ante los medios.

Natalia ha sido el pilar fundamental en la vida de Raphael, no solo a nivel personal, sino también durante sus momentos más difíciles. La escritora y periodista siempre ha defendido su papel de madre y esposa con elegancia, manteniéndose alejada del foco público en la medida de lo posible. «Yo conocí a Raphael que era uno de las personas que más curiosidad me producía. No creía en esas historias de dos personas que se conocen y son buenos amigos y se convierte en otra cosa», desveló Figueroa en una entrevista en Antena 3.

Raphael y Natalia Figueroa en Madrid. (Foto: Gtres)

Los hijos de Raphael: Manuel, Jacobo y Alejandra

El matrimonio entre Raphael y Natalia Figueroa dio lugar a una familia numerosa con tres hijos: Manuel, Jacobo y Alejandra, quienes, aunque han mantenido una vida discreta, han logrado destacar en sus respectivos ámbitos profesionales. Jacobo Martos Figueroa, el primogénito, ha enfocado su carrera en el mundo del cine y la televisión. Jacobo ha trabajado detrás de las cámaras como director y productor, labrándose un nombre propio en la industria audiovisual. En lo personal, Jacobo estuvo casado con Toni Acosta.

Alejandra Martos Figueroa, la mediana de los hermanos, ha optado por un camino más alejado del espectáculo. Aunque siempre ha estado presente en los momentos familiares clave, Alejandra se ha enfocado en el ámbito de la educación y la psicología, manteniendo un perfil bajo y alejado del ojo mediático.

El cantante Raphael con su mujer y sus tres hijos. (Foto: Gtres)

Por último, Manuel Martos Figueroa, el benjamin de la familia, es el hermano más conocido de los tres. Manuel ha seguido los pasos de su padre en la industria musical, pero desde otro enfoque. Manuel se ha convertido en un exitoso productor musical y director artístico. Además, ha sido jurado en programas de televisión y ha trabajado con reconocidos artistas nacionales.

Así son los nietos de Raphael

Raphael no solo es un padre orgulloso, sino que también es abuelo. Sus hijos le han dado varios nietos, a los que adora y a quienes suele mencionar en sus entrevistas. Manuel Martos y su ex mujer, Amelia Bono, son los que más han contribuido a la extensa familia, con cuatro hijos que llenan de alegría al cantante. Los pequeños, llamados Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime, son habituales en los eventos familiares y han protagonizado algunas entrañables fotografías junto a su abuelo.

Por su parte, Jacobo Martos y Alejandra Martos también han formado sus propias familias, aunque mantienen a sus hijos alejados del foco mediático, siguiendo la discreción que siempre ha caracterizado al clan. Jacobo es padre de dos hijos en común con la mencionada actriz, Nicolás y Julia. Alejandra, por su parte, también es madre por partida doble. Sus hijos se llaman Manuela y Carlos.

Amelia Bono, la nuera más famosa de Raphael

Dentro del círculo familiar de Raphael, hay una figura que destaca especialmente por su notoriedad pública: Amelia Bono, la ex mujer de Manuel Martos. Amelia, hija del ex ministro José Bono, es una de las influencers más conocidas de nuestro país y ha sido una pieza clave en la familia durante muchos años. Aunque Amelia y Manuel anunciaron su separación el pasado mes de febrero, mantienen una relación cordial por el bien de sus hijos, algo que Raphael ha valorado siempre.

Amelia Bono en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Amelia suele compartir en sus redes sociales momentos junto a sus hijos y, en muchas ocasiones, también ha mostrado el cariño y el respeto que siente hacia su ex suegro.