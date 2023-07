Amelia Bono y Manuel Martos anunciaron su separación en 2021, una noticia que dejó al público sin palabras porque era completamente inesperada. Pocos sabían que llevaban un tiempo arrastrando una crisis. No les quedó otra opción. Decidieron darse un tiempo y desde el primer momento dejaron claro que no era una solución definitiva. Un año después confirmaron su reconciliación. Este es el segundo verano que pasan juntos desde ese momento y están dispuestos a disfrutarlo al máximo.

La hija de José Bono se ha convertido en una estrella de la crónica social y todo el mundo está pendiente de sus pasos. No busca llamar la atención, pero cualquiera de sus movimientos se convierten en tendencia, así que nada más poner un pie en Formentera ha llamado la atención de todos los paparazzi. Está disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su marido y a un grupo de amigos. Manuel Martos también se ha dejado ver. Es evidente que están mejor que nunca y que la segunda oportunidad que se dieron no ha caído en saco roto.

Unas vacaciones muy románticas

La separación de Amelia Bono causó una gran sensación, pues nadie se imaginaba que tuviera problemas con Manuel Martos. Los rumores no tardaron en llegar, así que no tuvo más remedio que romper su silencio y aclarar que no había sucedido nada malo. Simplemente se habían dado cuenta de que necesitaban darse un respiro y es justo lo que hicieron. El distanciamiento solo duró un año y durante este tiempo estuvieron en contacto permanente porque tiene cuatro hijos en común.

Amelia Bono disfrutando de sus vacaciones / GTRES

Este verano ha sido sanador y muy especial. El matrimonio ha elegido Formentera para desconectar de la rutina y las fotografías que han salido publicadas demuestran que todo está en orden. Están acompañados de un grupo de amigos. Amelia, que ha elegido una falda larga de color negro para la ocasión, se ha mostrado está más relajada que nunca. Después de pasar unas horas en la playa han cogido un zodiac para trasladarse a un barco.

Amelia ha compartido en sus redes parte de estas románticas vacaciones. Está disfrutando al máximo de Ibiza y de la compañía de su marido. Después de estar en la playa estuvieron en un barco y aprovecharon para tomarse unas fotos. Sus seguidores han reaccionado muy bien, están encantados de que haya vuelto a triunfar el amor.

Amelia Bono y su marido recuperan el tiempo perdido

Manuel Martos dio una entrevista para reconocer que no se arrepentía de haberse separado durante un tiempo de su mujer. Según contó, era una medida necesaria que ha dado sus frutos con el paso del tiempo. “No hay ningún paso que no volvería a dar. Todo en la vida, incluso lo malo, sirve para aprender”, declaró en la revista ‘¡HOLA!’. Aseguró que gracias a esto estaba viviendo “un momento fantástico en todos los sentido. Disfrutando mucho y siendo conscientes de la suerte que tenemos”.

Amelia Bono con Manuel Martos / GTRES

Eso es exactamente lo que ha hecho este verano: disfrutar. Su primera parada ha sido Formentera. Primero ha estado con sus amigos y con su mujer en la playa y después se ha trasladado a un barco. El grupo, en un ambiente distendido, ha reído, ha charlado y ha disfrutado del paisaje.

La hija de José Bono publicó en su Instagram un bonito recuerdo del día de su boda. El parón que tuvieron no ha hecho mella en su matrimonio. Da la sensación de que para ellos llevan 15 años juntos sin interrupción. Se casaron en Toledo, rodeado de rostros conocidos. Todavía se sigue hablando del bonito evento que celebraron.

La faceta más divertida de Amelia

Amelia Bono se divierte junto a Manuel Martos / GTRES

Amelia siempre ha tenido muy buena fama y todo el que ha compartido tiempo con ella guarda un recuerdo estupendo. La empresaria está dando lo mejor de ella este verano. Es el segundo que pasa junto a Manuel Martos desde la reconciliación. Han superado la crisis de 2021 de forma definitiva y su grupo de amigos ha sido testigo.