Amelia Bono y Manuel Martos, juntos de vacaciones tras su separación

“Tras casi 15 años, Manuel y yo hemos tomado la difícil decisión de separarnos como pareja, pero seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros 4 tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos, y por todo lo que han significado estos años juntos”, comenzó diciendo Amelia Bono el pasado 2 de julio a través de su cuenta de Instagram para dar a conocer la ruptura con su marido, Manuel Martos. “Damos gracias a la vida por todo lo que hemos vivido y también por todo lo que nos queda por vivir.

Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una familia feliz. Siempre. Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

Sin embargo, tanto Amelia como Manuel han demostrado que el cariño y el respeto son dos valores que van a seguir manteniendo pese a no compartir su vida sentimental. Tanto es así que hace unos días celebraron juntos el 40 cumpleaños de la hija del exministro José Bono, y ahora están disfrutando de unas vacaciones en Estepona -Málaga- junto a sus cuatro hijos. Ha sido la propia Amelia quien ha dado a conocer este plan familiar.

“¡Quedan inauguradas mis vacaciones!”, escribió junto a una instantánea en la que aparecía con un bañador negro posando en la cubierta de un barco. Además de pasar una jornada en alta mar descubriendo los mágicos rincones del sur, el exmatrimonio también visitó uno de sus restaurantes preferidos, El Pescador. A través de una fotografía compartida en las redes sociales se ha podido ver cómo han posado felices Martos y Bono junto al chef Alonso Garrido al que la empresaria definió como “el mejor”.

Este nuevo acontecimiento, demuestra que tanto Amelia Bono como Manuel Martos están dispuestos a seguir manteniendo una excelente relación, pues incluso, por el momento siguen viviendo bajo el mismo techo, tal y como confesó Martos después de anunciar su separación. «No pasa nada, es la normalidad total y eso es el cariño y el amor que nos tenemos», expresó el productor musical. El hijo de Raphael también dijo que pese a la triste noticia “estamos muy bien, que es lo más importante”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

Es necesario destacar, que en la separación de Amelia y Manuel no ha habido terceras personas, y que el detonante, apunta a ser el desgaste del paso del tiempo. No cabe la menor duda, de que ambos han dejado constancia de que lo más importante en estos momentos es el bienestar de sus hijos. Es por eso que han tomado la decisión de marcharse todos juntos de vacaciones para que la nueva normalidad no afecte a los pequeños.