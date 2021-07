Quién le iba a decir hace un año a Amelia Bono que su 40 cumpleaños lo pasaría sin la compañía de su marido. Hace una semana que Manuel Martos y ella decidieron separar sus caminos buscando una solución a un matrimonio con cuatro hijos que ya no funcionaba. Ahora, tan solo unos días después, llega el aniversario de la hija del ministro socialista. Una fecha que va a ser muy diferente a las anteriores por motivos más que evidentes.

Amelia sopla las velas en un momento de ineludible cambio. Para hacerle más fácil la transición están sus niños, que han contribuido a que su día sea mucho más alegre y especial. ¿Cómo? Con un regalo muy especial en forma de notas. «Felices 40 viejita. Te quiero mucho» o «Mamá, te quiero mucho. Felicidades», han sido algunos de los mensajes escritos que se ha encontrado esta mañana escritos. Orgullosa de sus pequeños, Bono ha colgado esta ‘storie’ con el mensaje «Mis niños», acompañado de un corazón. Un pequeño detalle que a ella le ha hecho mucha ilusión.

La exmujer de Manuel Martos también ha soplado las velas en una atípica tarta formada por un pedazo de bizcocho y un croissant de mantequilla, con dos velas (4 y 0) formando el número 40, los años que alcanza este 6 de julio.

Entre las múltiples felicitaciones que Amelia Bono ha recibido están algunas muy cercanas, como las de José Bono. Su hermano ha publicado unas bonitas líneas dedicadas a su hermana:» Es esa persona que te miras y no necesitas contarte nada! Quien echó a los monstruos de debajo de tu cama! La persona que buscas cuando necesitas a alguien! Mi HERMANA en mayúsculas! Y lo que más quiero en esta vida. FELIZ CUMPLEAÑOS!🎈 No me faltes nunca @ameliabono. Estos días nos hemos visto por nuestro trabajo pero sabes que muero de ganas por un abrazo tuyo… bueno como medio planeta 😜». Ella ha sido muy escueta en su respuesta pero no ocultaba su agradecimiento: «Te quiero tanto…!!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️ suerte de tenerte!!!!!!».

Durante los últimos días hemos visto a Amelia Bono y Manuel Martos rehacer sus vidas por separado. El hijo de Raphael se dejó ver el pasado fin de semana haciendo unas compras junto a sus hijos por Madrid. Por su parte, Amelia salió a hacer deporte el mismo día que se anunció su separación en ‘Hola’. Después, aprovechó el sábado y el domingo para estar en el jardín y en la piscina de su casa. La última vez que se les vio aparecer públicamente como pareja fue el pasado mes de diciembre en el concierto que el padre de Martos ofreció en el WiZink Center de Madrid con motivo de sus sesenta años de carrera. Unas pocas semanas antes habían celebrado la Primera Comunión del segundo de sus hijos. Ahora las cosas han cambiado mucho y las circunstancias obligan a adaptarse a una nueva realidad.