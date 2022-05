Hace unas semanas Raphael iba a convertirse en uno de los invitados al programa de María Casado, Las tres puertas, que se emite los miércoles en TVE, aunque ya ha terminado la temporada. Sin embargo, un giro de los acontecimientos provocó que el cantante causara una baja de última hora, lo que provocó un gran revuelo.

“Queridos amigos. Escribo para comunicaros que he dado positivo en Covid. Afortunadamente, soy asintomático y me encuentro bien. Este es el motivo por el cual ayer no pude asistir al programa #LasTresPuertas conducido por mi amiga @mariacasado78 . Gracias a todos por el apoyo y en breve…. retomamos. ¡Siempre para adelante!”, explicó en un post de su perfil de Instagram.

Después de dar a conocer que había sido contagiado, compartió un vídeo recordando su paso por los escenarios. “Con este bonito video resumen de la gran noche del pasado sábado en el @movistararena de Santiago de Chile, quiero expresar mi gratitud al público de Colombia, Ecuador, Chile y Uruguay; por acoger de forma tan maravillosa mi gira en este primer tramo de 2022 en América. Millones de gracias, queridos. Sois lo más de lo más”, escribía emocionado. Además, revelaba que a finales del mes de abril comenzaría una gira con la que visitará República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Perú y Argentina. “¡Qué ganas!”, comentaba.

El 9 de abril, el artista reaparecía de nuevo en las redes sociales anunciando que se encontraba ya totalmente “renovado y en la puerta de salida”. “Descansaré estos días de Semana Santa y después saldré hacía América. República Dominicana, Costa Rica, Manizales, Medellín y Cali (Colombia) ¡mMe esperan! También, Lima (Perú) y Buenos Aires (Argentina). ¡Ciudades a las que regreso lleno de ilusión! ¡Enseguida estaremos de vuelta en España y me tendréis en gira por todo nuestro país! Desde el 28 de mayo, que empezáramos en Avilés (Asturias) ¡Os quiero!”, indicaba sobre esta nueva gira.

A punto de cumplir 79 años, Raphael se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos no solo de nuestro país, sino que su talento ha atravesado fronteras. Su despegue hacia el éxito comenzó en los años 60 y, desde entonces, ha sido imparable. Sus canciones se han convertido en un verdadero himno que han marcado a toda una generación.

En 1966 y 1967, el cantante representó a España en el Festival de Eurovisión con los temas, Yo soy aquel y Hablemos de amor y, aunque no logró proclamarse ganador, sí que obtuvo una buena puntuación, lo que le posicionó en los puestos séptimo y sexto, respectivamente. Dos años después, cumplía otro de sus sueños, el de actuar en el Madison Square Garden de Nueva York, donde cantó ante 48.000 personas. No cabe la menor duda de que, Raphael, que se ha dedicado toda una vida a la música ha logrado consagrarse como uno de los grandes de la industria musical.