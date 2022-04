El pasado miércoles, el espacio presentado por María Casado, Las tres puertas, comenzaba su emisión revelando que Raphael no podía acudir al programa de TVE porque se encontraba indispuesto. Hecho, que hizo saltar todas las alarmas sobre su posible estado de salud. Fue el propio artista, quien a través de las redes sociales revelaba el motivo de su ausencia y mandaba un mensaje de tranquilidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RAPHAEL (@raphaelartista)

“Queridos amigos, escribo para comunicaros que he dado positivo en covid. Afortunadamente, soy asintomático y me encuentro bien. Este es el motivo por el cual ayer no pude asistir al programa #LasTresPuertas conducido por mi amiga @mariacasado78 . Gracias a todos por el apoyo y en breve…. retomamos”, explicaba a través de un post que fue acompañado de una fotografía en la que aparecía él subido a un escenario. “Siempre para adelante”, finalizaba muy positivo.

Como era de esperar, los usuarios no tardaron en volcarse y mandar todo su cariño al intérprete de Estar enamorado. “Cuídate, jefe”, escribía Casado en la publicación. “Tengo el corazón en un puño cuando he leído esa primera frase. Afortunadamente me he tranquilizado un poco con la segunda. Cuídate mucho por dios, maestro de mi alma”, comentaba una usuaria por su parte.

Por el momento, no se sabe si su mujer, Natalia Figueroa, también ha contraído el virus que ha puesto en jaque la agenda del artista que se encuentra en plena gira tras cumplir 60 años sobre los escenarios. De hecho, realizó un concierto en el WiZink Center de Madrid al que acudieron numerosos rostros conocidos y que fue todo un éxito de asistencia.

Tras este percance de salud que no ha transcendido a más, Raphael ha querido recordar la noche del sábado pasado que pasó en Santiago de Chile. “Quiero expresar mi gratitud al público de Colombia, Ecuador, Chile y Uruguay, por acoger de forma maravillosa mi gran gira en este primer tramo de 2022 en América. ¡Millones de gracias, queridos! Sois lo más de lo mejor”, decía emocionado. Después, revelaba que “a finales de abril reemprenderemos la gira visitando República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Perú y Argentina ¡Qué ganas!”, finalizaba orgulloso por este proyecto profesional que culmina con otro éxito en su extensa trayectoria en la industria de la música.

Próximos compromisos profesionales

Será el próximo 28 de mayo cuando Raphael tiene previsto ofrecer un recital en el Pabellón Magdalena en Avilés. Posteriormente, los días 4 y 11 de junio, actuará en Murcia y A Coruña. Una vez se de por comenzado el verano, se desplazará hasta Cambrils, Marbella, Alicante, Bilbao y Granada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RAPHAEL (@raphaelartista)

Cuando finalice la gira nacional será cuando cruce el charco para continuar por el continente americano y visitará ciudades como San Diego, El Paso, Irving, Houston o McAllen.