Mercedes Milá ha vuelto a la televisión. Esta vez la mítica periodista ha cambiado el rol de presentadora y ha sido ella quien ha tenido que responder las preguntas de María Casado en Las tres puertas. En un principio declinó la invitación al programa, pero finalmente se ha sentado para hablar sobre su trayectoria profesional y romper con todo tipo de tabúes sobre la salud mental.

El motivo por el que no quería en un principio conceder la entrevista no es otro que el de que no sabe que contar de su vida, tal y como ella misma ha confesado este miércoles a Casado. Después de ver a María llorar por las bajas audiencias del formato, Mercedes Milá llamó a su jefa de prensa para confirmar su asistencia, ya que empatizó con la presentadora del programa de TVE porque conoce el medio y sabe «lo duro que es».

Una vez inmersa en la conversación con María Casado, Mercedes ha hablado sin tapujos sobre las enfermedades mentales. Es necesario recordar que, ya en otras ocasiones ha confesado que ha padecido depresión. “Lo he pasado muy mal”, ha dicho en relación a esta dolencia. “Un ataque de ansiedad puede acabar contigo y en ese momento te das cuenta de los límites”, ha añadido. Además, ha contado que los usuarios de las redes sociales le piden consejo para salir de ella. “Hablo por la gente que está mentalmente enferma. Nadie está libre. En mi Instagram me piden que les ayuda, me preguntan que cómo salí y siempre les respondo lo mismo. En primer lugar, tienen que acudir a un médico para que les den un diagnóstico claro y luego al psiquiatra”, ha indicado la invitada con la naturalidad que la caracteriza. También, ha lamentado que le da mucha impotencia que cada vez más jóvenes padezcan ansiedad y depresión. «Eso es muy serio y nos tenemos que ocupar de eso», ha manifestado.

La catalana ha abierto su corazón y ha explicado que la primera depresión que tuvo fue por un «desamor muy doloroso» y que «la segunda, tercera y las que vinieron después por exceso de estrés». «Yo lo que quiero decirle a la gente es que no tire la toalla porque a pesa de que hay días que estoy mal y que todo me parece triste y horrendo, no… Hay días así, pero también hay días como hoy o como ayer que estoy bien, feliz y que voy diciendo por la calle ‘¡qué maravilla, qué suerte!’ ¿sabes? en plan positivo», ha expresado.

Su papel como presentadora en ‘Gran Hermano’

Durante la distendida charla, Mercedes Milá ha recordado aquellos años dorados en los que Gran Hermano era el programa por excelencia de Telecinco. «Hacer ese programa ha sido el acierto más grande», ha dicho a María Casado con mucha nostalgia. «Fueron los años más felices haciendo televisión de mi vida. Me ponían como muy mal -hace referencia a las críticas-, pero yo estaba tan contenta que no pasaba nada. Si me fui fue por enfermedad porque no podía más», ha sentenciado la periodista.