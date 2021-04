«Es mi amigo y le adoro», decía Mercedes Milá de Miguel Bosé el pasado mes de septiembre, durante la celebración del FesTVal, aunque matizaba que no estaba de acuerdo con las declaraciones que había hecho el cantante sobre el coronavirus y la evolución de la pandemia. Una cosa no quita la otra, pero tras la emisión de la segunda parte de la entrevista del intérprete de ‘Amante Bandido’ con Jordi Évole el domingo 18 de abril, la periodista se ha mostrado implacable con él.

Y lo ha hecho curiosamente, mientras recibía la vacuna contra el coronavirus. Milá compartía con sus seguidores de Instagram este momento tan importante para ella, solo horas después de escuchar las palabras de su amigo en La Sexta, donde volvió a reafirmar que es «negacionista» y que además lo dice «con la cabeza bien alta». La periodista publicaba en sus redes sociales una imagen recibiendo su dosis y escribía: «No puedo negar que al tener la suerte de que una enfermera diligente me pinchara el brazo izquierdo esta tarde, pensara en Miguel, en mi amigo de tantos años, Miguel Bosé. ¿Será justicia poética que anoche nos hiciera sufrir a muchos, con Jordi Évole a la cabeza y hoy me haya tocado a mí ponérmela como a tantas personas de 70 años? No me extrañaría».

Continuaba rindiendo un homenaje al personal sanitario «que lo ha hecho posible, a todas las enfermeras de nuestro país que son las encargadas de llenar las agujas. Ellas dicen que no se sienten reconocidas: aquí tenéis mi apoyo, mi agradecimiento y un reconocimiento por tantas horas agotadoras y tantos días de entrega». Y hacía partícipe a Miguel de este reconocimiento al hacerse eco de sus palabras en su entrevista: «Hasta esto reconoció anoche Bosé cuando Jordi se lo pidió». Finalmente, volvió a dejar claro cuál es su postura respecto a su gran amigo: «A Miguel lo quiero aunque no comparta sus palabras».

Son amigos desde hace años, y su amistad es sincera e incondicional. Así lo ha confirmado Mercedes Milá al hacer referencia al cantante, con quien no comparte su manera de pensar respecto a la pandemia. Así lo ha hecho al vacunarse, y así lo hizo hace unos meses. «Tengo que ser buena con él. Puedo decir simplemente que me ha extrañado enormemente la agresividad con la que ha entrado en este terreno. Respeto su postura, pero me parece que su fama le obliga a matizar frente a una pandemia como la que sufrimos». Y terminaba su discurso con franqueza: «Me cuesta mucho hablar de Miguel sin estar de acuerdo con él, porque siempre estoy de acuerdo con él. Pero en esta ocasión no».

Meses después de que se conociera la separación de Miguel Bosé y Nacho Palau, Milá se pronunció con dureza: «Me entristece que Nacho, su compañero durante tantos años, le haya sacado del armario a la fuerza. Me parece profundamente inmoral» . Fue durante su intervención en ‘La Sexta noche’, y allí también habló sobre los pormenores de esta ruptura. «Siempre ha estado y yo siempre he estado. Esa voz que tiene ahora, tan tomada, me preocupa. Tampoco me extraña, está teniendo tantos inconvenientes, disgustos y preocupación…Le han separado de sus hijos, Nacho se ha llevado a dos y él se ha quedado con dos. Son circunstancias muy dolorosas y los niños no tienen culpa».