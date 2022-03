Mercedes Milá vuelve a Telecinco por una buena causa

Podría decirse que Mercedes Milá se ha consolidado como uno de los rostros más conocidos de Telecinco. Pese a que ahora las apariciones públicas de la que fue la emblemática presentadora de Gran Hermano son nulas, lo cierto es que su sinceridad frente a las cámaras no pasó desapercibida para la audiencia, siendo muchos los que incluso han llegado a pedir su regreso, el cual podría estar más cerca que nunca.

Teniendo en cuenta que el 8 de marzo es una de las fechas más señaladas para Mercedes por su implicación con el feminismo, la periodista no ha querido perderse el concierto homenaje a Rocío Jurado, Mujeres cantan a Rocío Jurado, que tendrá lugar durante la tarde del martes y reunirá a algunos de los rostros femeninos más conocidos del panorama mediático en el WiZink Center de Madrid. En esta ocasión tan especial, Milá será la encargada de retransmitir la alfombra roja del evento, por la cual desfilarán personajes de la talla de Rigoberta Bandini y Yolanda Ramos, entre otras.

Pero esta gran responsabilidad no estará solo en sus manos. La presentadora también contará con la compañía de Isabel Jiménez, quien en su día también fue su compañera de cadena. Aunque aún no se saben más detalles sobre una de las citas más esperadas del año, se prevé que la emisión de ambas en el photocall previo al concierto dé su pistoletazo de salida a las 22:00 horas, momento en el que ambas comunicadoras tendrán oportunidad de interactuar con las artistas para saber si cuentan con los típicos nervios previos a ponerse frente a las decenas de personas que esperan en la pista y las gradas.

El objetivo de este concierto solidario no es otro que recaudar fondos para que las asociaciones que luchan contra la violencia de género y a favor de la igualdad puedan dar más facilidades a todas esas mujeres y niñas que están atravesando situaciones complicadas. Una preciosa iniciativa puesta en marcha por la hija de la más grande, convertida en todo un icono del feminismo a raíz de su reaparición pública en Rocío, contar la verdad para seguir viva. En todos y cada uno de los capítulos de la docuserie, la ex de Antonio David Flores no tuvo reparo en detallar los episodios de maltrato sufridos por parte del que fuera su marido y de su hija, unos hechos con los que se sintieron identificadas muchas mujeres y por los que las llamadas al 016 subieron hasta un 61%.

Por su parte, Mercedes Milá ha mostrado en todo momento su apoyo a Rocío Carrasco al atreverse a dar un paso al frente y contar sus vivencias, considerando el testimonio como “el brillo de la verdad”. Así lo calificaba la catalana a través de sus redes sociales, donde dejó constancia del orgullo que sentía hacia la hija de Pedro Carrasco: “Rocío Carrasco acertó cogiendo la mano de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, los dueños de la productora @lafabricadelatele y ayudada por ellos y todo su extraordinario equipo, iluminar con su verdad los platós de Mediaset donde tantas mentiras habían crecido durante veinte años. Su voz, su emoción, su inteligencia y su dignidad dejaron un legado de honradez que no puede quedar sin respuesta”, señalaba la periodista, volcándose plenamente con una causa que ha provocado su particular vuelta a casa.