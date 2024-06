José Manuel Parada, intervenido de urgencia por una grave infección: "Puede ser mortal"

No son buenos tiempos para José Manuel Parada. El conocido presentador de televisión ha tenido que ser operado de urgencia tras acudir al hospital por un fuerte dolor que le ha obligado a pasar por quirófano y permanecer ingresado durante varios días. Así lo ha contado él mismo en el programa Juntos de Telemadrid, donde ha querido dar todos los detalles de lo ocurrido a través de una llamada telefónica: «Me llevé un susto muy grande. Vine por un dolor y me dijeron que tenía que entrar al quirófano», comenzaba a decir.

Todo ocurrió el pasado fin de semana cuando se encontraba de viaje de trabajo, el cual tuvo que ser cancelado antes de tiempo, tal y como ha narrado, por una inesperada dolencia: «Hice una parada en el Bierzo, para ver a mi madre y a mi familia, y empecé a encontrarme mal. Voy al hospital para que me quiten el dolor y me dicen que estaba gravísimo», contaba. «Tenía una infección en la vesícula que si llega al páncreas puede ser mortal», proseguía. Y es que, nada más llegar a urgencias, los médicos le recomendaron quitarse la vesícula, al tenerla tan inflamada, y decidieron intervenirlo lo antes posible, ya que le comentaron «que no podían esperar ni media hora».

José Manuel Parada en el hospital. (Foto: Telemadrid)

La operación transcurrió con éxito pero, por ahora, Parada continúa recuperándose desde el hospital. Desconoce la fecha exacta en la que recibirá el alta, ya que ha destacado que, aunque evoluciona favorablemente, sigue encontrándose «débil» y «sin fuerzas». «Me decía el médico que en condiciones normales son tres días, pero como hay una infección y el antibiótico es por vena pues creo que serán seis o siete días para salir del hospital», explicaba. No obstante, añadía que se siente aliviado de habérselo «quitado de encima».

José Manuel Parada entra telefónicamente al programa ‘Juntos’. (Foto: Telemadrid)

Más allá del revés de salud, José Manuel Parada también confesaba, durante su intervención en el espacio televisivo mencionado, que estos días ingresado también estaban siendo duros emocionalmente porque se encontraba en el mismo hospital en el que falleció su padre: «Me acuerdo de mi padre porque en este hospital lo tuvimos que despedir», decía.

Su madre también se encuentra en una situación delicada, en cuanto a la salud se refiere. Tiene 92 años y, tal y como ha narrado el presentador de Cine de barrio, no es consciente de nada de lo que le ha ocurrido a su hijo. «Tengo la suerte de tener un hermano que también la cuida, porque ella no quiere ir a una residencia, sino estar en su casita. Cuando vea que estoy bien, iré a verla. Antes de volver a Madrid, iré a casa y estaré unos días», concluía.

Esta último revés de salud ha ocurrido tan solo un año y dos meses después de otra operación a la que tuvo que enfrentarse, de la cual no transcendió ningún tipo de detalle. El presentador se limitó a compartir una fotografía en sus redes sociales (el pasado mes de abril de 2023) donde escribía, desde la cama de la habitación de un hospital, lo siguiente: «Todos tranquilos. Lo peor ya ha pasado. Me han operado».