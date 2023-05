José Manuel parada habla por primera vez de su cercana experiencia a la muerte

Fue el pasado 28 de abril cuando José Manuel Parada (69) sorprendía a sus más de seis mil seguidores en Instagram con unas imágenes desde el hospital. «Tranquilos todos. Lo peor ya pasó», decía entonces el periodista. «Me han operado. Salió todo bien y ahora solo me queda descansar y recuperarme lo antes posible para daros a todos las gracias por tanto cariño», añadía sin ahondar en más detalles.

Ahora el natural de Monforte de Lemos, en Lugo, ha reaparecido primero en una entrevista en exclusiva para La Razón y después en el programa Fiesta, de Telecinco; donde ha confesado que fueron inicialmente dos hernias las que lo obligaron a pasar por quirófano. «Me dieron el alta y estoy intentando recuperarme del todo. Hace unos días me quitaron los puntos y creo que dentro de poco ya podré hacer vida normal. Lo peor ya pasó», señala. Y añade: «Fui a operarme de dos hernias, y descubrieron que tenía tres. Fue todo muy complicado, porque tuvieron que ponerme una malla de treinta centímetros en el vientre (…) Estuve casi tres horas en el quirófano».

De no haber procedido a tiempo a la intervención, existía el riesgo de que las hernias, un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal (peritoneo), se hubieran estrangulado, con el evidente peligro que eso hubiera supuesto para Parada. Además, a ello hay que sumar la intolerancia a la anestesia del presentador. «Ya pasó, estoy estupendo ahora lo puedo decir, antes me lo callaba un poco (…) Pero sí que es verdad, no he exagerado nada cuando antes de ir al hospital me despedía de la vida porque no sabía lo que podía pasar. Lo vais a entender porque habrá más gente a la que le pase lo mismo que a mí, y es que me descubrieron que tenia una intolerancia a la anestesia y entonces cada vez que tengo que ir a un quirófano me lo tengo que pensar y mucho porque no sabes lo que puede ocurrir».

Ante la dureza de sus declaraciones, Emma García (49) ha querido saber qué se le pasó por la cabeza en los momentos previos a entrar en la sala de operaciones, siendo la respuesta de José Manuel Parada, muy tajante: «Me despedí de todas mis cosas, a mucha gente que estaba muy cerca de mí, no les quería asustar y me hacía fuerte», ha contado.

Esta no es la primera vez que el que fuera conductor del programa radiofónico, La radio de las sábanas blancas, teme por su vida. En mayo de 2020, en plena pandemia del coronavirus, Parada estuvo ingresado durante varias semanas por una fuerte neumonía. «Me despedí de muchos, de otros no, porque no les quería asustar y me hice el fuerte. Pero, realmente, esto ya me pasó cuando estalló el Covid. Cuando surgió la pandemia y todo el mundo se moría, yo sufrí una neumonía. Afortunadamente, fue de las normales, pero, ante la incertidumbre, llamé a gente con la que tenía rencillas pendientes», relata.

Y nada queda ahí. Pues el periodista ha ido más allá y ha confesado el nombre de la primera persona que recibió su, por si acaso, último adiós: Chelo García Cortés (71), con quien Para mantuvo una relación sentimental entre los años 1974 y 1984. «Tenía una persona amiga en el hospital que me trajo el teléfono. No podía hablar como tal, pero sí podía escribir (…) Había dicho que no quería volver a hablar, pero si os soy sincero, una de las primeras personas a las que escribí fue Chelo».