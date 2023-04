José Manuel Parada (69) no pasa por su mejor momento en lo que a su salud se refiere. Pues tal y como ha desvelado él mismo a través de su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de seis mil seguidores, permanece ingresado en el hospital. «Desde lo más profundo de mi corazón solo puedo gritar con las fuerzas que me quedan, viva la sanidad pública madrileña. Hay que cuidarla, mimarla para que el personal que nos atiende pueda seguir tratándonos con esta profesionalidad educación y cariño que llevo todo el día sintiendo conmigo y con todos los pacientes que han venido a saludarme con tanta simpatía», ha comenzado diciendo.

«Tranquilos todos. Lo peor ya pasó. Salió todo bien y ahora solo me queda descansar y recuperarme lo antes posible para daros a todos las gracias por tanto cariños», ha asegurado después sin desvelar, eso sí, el motivo de su ingreso en el centro hospitalario.

La publicación ha despertado casi de inmediato un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, así como las de numerosos rostros conocidos, que han querido expresar su apoyo al presentador de televisión español. Uno de los primeros en hacerlo ha sido el periodista experto en moda, Ignacio Montes, más conocido como Nacho Montes (53). «Que te recuperes bien y tranquilo», le ha escrito. Por su parte, Beatriz Trapote (41) le ha enviado «besos», y Cristina Cifuentes (58), ha escrito lo siguiente: «¡¡¡Espero que pronto ya estés bien!!! Te mando un abrazo enorme», junto a un emoji de corazón.

También han querido mostrarle su apoyo Nacha La Macha, el personaje de José Ignacio Galán Ordóñez, un «actor, cantante y transformista» como el mismo se define; así como Chelo García Cortés (71), quien fuera esposa de Parada durante una década, entre 1974 y 1984. «Cuídate mucho José».

El ingreso de José Manuel Parada llega apenas unos días después de que concediera una entrevista en exclusiva a The Objective, en la que repasar su trayectoria profesional cerca de personalidades tan sonadas en la crónica social como Carmen Sevilla (92), María Teresa Campos (81), Isabel Pantoja (66) o Pepa Flores Marisol (75); así como su sonada salida de Cine de Barrio. «Yo no dejé Cine de barrio. A mí me echaron. Me echaron de la Cope, de Cine de barrio y de Radio Nacional. A mí me echan de todas partes. Cuando oigo a compañeros que dicen yo elijo; pues yo no he podido elegir. He tenido que hacer lo que me mandaban hacer y creo que lo hacía muy bien y con mucha dignidad, pero luego había cosas empresariales que nunca entendí», expresó.

«Yo soy lo menos problemático del mundo. No creo problemas, pero las empresas tienen sus intereses. Y, como tienen sus intereses, pues juegan con nosotros. Somos como juguetes que ellos manejan como les da la gana. Ahora me interesas, ahora no me interesas, ahora me interesa meter a Carmen Sevilla, ahora me interesa poner a no sé quién, ahora quito a no sé cuál. Yo ya lo asumo, pero no tendría que ser así», añadió.