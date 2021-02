Pocos esperaban que la visita de José Manuel Parada al ‘Deluxe’ fuera a acabar convertida en un libro abierto de secretos. Pero el presentador tiene mil y una anécdotas que contar tras tantos años en los medios de comunicación. Algunas de ellas relacionadas con personajes de primera línea mediática de nuestro país, como Isabel Pantoja. Parada se sometió al mecanismo televisivo que escudriña las verdades de quien se somete a él: el ‘PoliDeluxe’.

El resultado del cuestionario fue cuando menos sorprendente. Gran parte de las preguntas estuvieron relacionadas con la cantante, amor platónico de José Manuel Parada: «Me gustaba, me caía bien y tenía sentimientos por ella. Yo llegué a plantearle tener algo, me gustaba y me sentía atraído por Isabel». Una señora revelación que no quedó ahí sino que fue redondeada con el bombazo de la noche: «Yo vi que era tan buena madre y que cuidaba tanto a sus hijos que dije que quería tener uno con ella». Además, asegura que tenía el visto bueno de su madre, doña Ana, una mujer siempre muy pendiente de las grandes decisiones que ha tomado su hija durante su vida.

Parada: «Yo no reconozco a la Isabel Pantoja actual. Isabel era muy divertida y graciosa» #polidebarrio — Deluxe Sabado (@DeluxeSabado) February 22, 2021

Parada conoce muy bien a algunas de las grandes mujeres de la farándula y folclore español. Con Isabel Pantoja intimó de lo lindo, pero hoy en día reconoce que ve una persona totalmente distinta: «Yo no reconozco a la Isabel Pantoja actual. Isabel era muy divertida y graciosa, muy amiga de sus amigas». Y se postula del lado de Lolita o Kiko Rivera, personas que se sienten desengañadas con la artista: «A mí me ha servido mucho lo que ha contado Kiko, muchas veces pensaba que era yo el que estaba equivocado. Me siento muy identificado con Lolita, ella no reconoce a la Isabel Pantoja de ahora ni yo tampoco».

El que fuera presentador de ‘Cine de Barrio’ se siente algo decepcionado con ella: «Pensé que entrar en la cárcel la iba a humanizar». Cuenta su chasco personal con la intérprete de ‘Así fue’: «Llevo año y pico sin hablar con ella. Me han decepcionado sus caprichos de dejar de hablarme y de no cogerme el teléfono». Incluso, ha explicado un episodio muy desagradable para él: «La última vez que fui a verla cantar me hizo hacer la cola como el resto de fans y cuando la visité en el camerino me trató con una gran frialdad, era como si no me conociera». Eso le dolió en lo más profundo de su alma.

El detonante que hizo saltar por los aires su relación con Isabel Pantoja fue inesperado, completamente involuntario, pero tuvo relación con una de las grandes enemigas de la madre de Kiko Rivera: «Me pareció muy injusto que se enfadase conmigo porque coincidí en una fiesta con Mayte Zaldívar».

José Manuel Parada también desveló sus experiencias con algunas de las parejas de Pantoja. Por ejemplo, de Diego Gómez ha contado que «no me soportaba», quizás porque le veía demasiado próximo a su novia. Respecto a Julián Muñoz, una de las relaciones sentimentales más polémicas de la cantante, Parada asegura que «me utilizó para quedar con ella muchas veces». Por último, cayó en la comparación que durante tantos años ha alimentado los debates en España: Rocío Jurado vs. Isabel Pantoja. El presentador dejó un titular demoledor: «Rocío cobraba casi la mitad por actuación que Isabel». Así es José Manuel Parada, un hombre sin pelos en la lengua y con mil y una experiencias vividas.