Lolita Flores, sobre el enfrentamiento de Isabel Pantoja y Kiko Rivera: ‘’No la reconozco’’

Nadie esperaba en el programa especial que ‘Sábado Deluxe’ ha emitido ayer domingo, incluido su presentador, Jorge Javier Vázquez, que Lolita Flores dejara a todos ojipláticos con unas sorprendentes declaraciones que tenían como protagonista a Isabel Pantoja. A la actriz y cantante, que acudió como invitada al programa de Telecinco, no le tembló en absoluto la voz al ofrecer su opinión sobre el actual conflicto que la tonadillera mantiene con su hijo Kiko Rivera, un enfrentamiento que les ha llevado a estar distanciados, sin hablarse, y sin visos de que pueda llegar una pronta solución. Así, la hija de ‘La faraona’, que ha repasado otros aspectos de su vida, como la reciente arritmia que sufrió subida al escenario y que la llevó a urgencias, ha hablado sin problema de la que fue su rival hace ya muchos años, dejando eso en un limbo temporal, para centrarse en el terrible presente que vive la intérprete de ‘Marinero de luces’ tras las graves acusaciones que ha recibido de su ‘niño del alma’.

Aunque ella no quiera, en la memoria de las crónicas sociales está la dolorosa etapa que vivió tras romper el noviazgo que mantenía con Francisco Rivera Pérez ‘Paquirri’, el exmarido de su íntima amiga Carmen Ordóñez, del que estuvo muy enamorada. La culpable de aquella ruptura fue Isabel Pantoja, que le arrebató al hombre de sus sueños y no paró hasta casarse con él. Tan bajo estaba el ánimo de Lolita que hasta su madre, la mítica Lola Flores, arremetió contra la tonadillera diciendo: “Te juro, y esto lo dice una gitana, que el sufrimiento de mi hija un día como hoy lo vas a pagar toda la vida Isabel Pantoja”, y… ¡vaya si lo está pagando!. A Isabel se le acumulan las desgracias, primero muere su marido tras una grave cogida en una plaza de toros, después tampoco encuentra un amor que sea para toda la vida, más tarde ingresa en prisión tras ser imputada por varios delitos y comienzan a acumulársele las deudas, y ahora su hijo se aleja en el horizonte poniéndola en la diana de su falta de fortuna por no gestionar bien la herencia que le dejó su padre, además de acusarla de ser mala madre y nefasta abuela.

Aunque las desavenencias de las dos artistas parecieron desaparecer con el paso de los años, siempre les ha rodeado el run run de su mala relación, por eso era obvia la pregunta sobre su opinión en lo que llaman ‘Cantora: la herencia envenenada’. «No es mi guerra, hace ya 40 años. La Isabel con la que yo me quedo y a la que yo conozco es una Isabel muy diferente a la que yo estoy viendo ahora, ha dicho Lolita, añadiendo que: “Con ella hice las paces hace muchísimo tiempo». Estaba claro que la hermana de Rosario Flores no quería iniciar una nueva guerra con Isabel Pantoja, ahora está muy tranquila con su familia, su gira teatral y su trabajo de jurado en el programa de televisión ‘Tu cara me suena’, por eso esbozo frases y palabras cariñosas hacia la tonadillera.

“Yo conozco a la Isabel madre, hija, hermana. Una mujer que lo único que ha hecho desde que tenía 14 ó 15 años es trabajar para mantener a toda su gente. Divertida, graciosa, pendiente de sus dos hijos”, decía con los gestos y el aplomo que le caracterizan. “No puedo entender porque no es la Isabel Pantoja que yo conozco y tampoco la puedo entender porque soy madre», ahí vino el primer puyazo, “Aunque mi hijo sea un asesino, le canto las cuarenta porque es un asesino pero yo le abro la puerta, porque le he parido”, sentenció completando su parecer con: “Hace mucho tiempo que no la veo ni comparto nada con ella. No lo sé qué le ha podido pasar”.

Algo que si ha dado a entender es que apoya en cierto modo a Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez en su lucha por recuperar los objetos personales que les dejó su padre y aún están en poder de Pantoja: “Me da pena que esos niños, porque para mí son niños aunque sean adultos, no tengan las cosas de sus padres”, también se mojo en cuanto a la actitud de la cantante con sus hijos: «Me da pena, me da mucha pena, que una madre que no veas a sus hijos y al revés. Me da pena la gente que lo está pasando mal, yo levantaría el teléfono, hablaría con mi hijo y luego con Isa. Hablaría con mis dos hijos, pero no daría una entrevista. Un hijo duele mucho, muchísimo”, ha finalizado.