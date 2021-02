La última invitada a ‘Sábado Deluxe’ ha sido María Jiménez, que ha hecho una vez más gala de su buen sentido del humor. La artista ha hecho un repaso sobre su vida, pero también ha tratado la crónica social de nuestro país. Uno de los temas que lleva acaparando titulares varios meses, corresponde al entramado familiar de Isabel Pantoja. Una vez más, la intérprete de ‘Se acabó’, ha hablado sin filtros y ha confesado cómo era verdaderamente el matrimonio entre la tonadillera y Paquirri. “Isabel Pantoja os ha vendido una moto de segunda mano”, ha comenzado diciendo antes de revelar un secreto que llevaba tiempo guardando.

Durante la entrevista, los colaboradores le han preguntado sobre su conocida enemistad con la artista. “Nunca he tenido química con ella ni tengo ningún interés”, ha reconocido María. Además, ha querido añadir que: “Ha sido la viuda de España, antes no vendía discos”. Sin embargo, lo más llamativo de la noche ha sido cuando Jiménez ha hecho una confesión que confirma las palabras que dijo Teresa Rivera en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada 2’. “No creo que Isabel Pantoja estuviese enamorada de Paquirri, estaba a punto de terminarse el matrimonio. Iban a separarse, y lo sabía toda España”, ha reconocido muy segura.

«Paquirri ya no estaba enamorado de Pantoja y quería separarse», ha insistido la artista, que ha confesado que su fuente era la exmujer del torero, Carmina Ordóñez. «Ella me lo contó, éramos íntimas. Yo a Paquirri solo le he visto enamorado de Carmina», ha relatado la cantante mientras ha explicado que Paquirri “era muy reservado y muy íntimo, pero Isabel, que era muy familiar, metió a toda su familia en casa de Francisco». Por otro lado, cuando ha sido preguntada sobre la herencia de Cantora, María Jiménez ha preferido guardar silencio y tan solo se ha atrevido a decir que es “un tema muy peligroso”. “Terminar una relación entre una madre y un hijo es lo último que se puede esperar por dinero”, ha sido lo único que ha dicho la actriz en relación a este tema.

La pérdida de su hija Rocío

Durante su visita a ‘Sábado Deluxe’, la actriz ha hablado sobre el fallecimiento de su hija Rocío, que perdió la vida en un accidente de tráfico en 1985. Desde entonces, María Jiménez arrastra un dolor difícil de describir, pues la joven murió con tan solo 16 años. Un episodio que ha marcado la vida de la cantante. Han pasado 36 años desde aquel trágico día, pero Jiménez no ha superado esta pérdida irreparable, así lo ha confesado ella misma en alguna que otra entrevista. “Cada día me acuerdo de ella, el dolor sigue… La herida se va cerrando, pero el dolor no. Solo vas colocando el dolor en un sitio para que te deje vivir y caminar”, ha explicado a Jorge Javier que ha escuchado atentamente el relato. «He luchado por la felicidad, he tenido que luchar más por la felicidad… Se me quitaron las ganas de vivir, Jorge», ha contado María Jiménez visiblemente emocionada y con el corazón en un puño. «Oye, se ha puesto muy contento el programa, ¿no?», ha dicho haciendo alarde de su fortaleza una vez más.