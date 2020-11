Hace exactamente una semana Kiko Rivera hacía historia de la televisión al dar su entrevista más personal en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’, formato presentado por Jorge Javier Vázquez. Ahora ha sido el turno de su tía -hermana de su padre Francisco Rivera Paquirri-, Teresa Rivera quien ha querido dar un paso al frente y contar algunos de los entresijos del clan Pantoja-Rivera. La confesión del DJ en ‘Sábado Deluxe’ asegurando que está atravesando un periodo depresivo ha traído cola. La llamada de Isabel Pantoja lejos de arropar a su hijo hizo que se distanciaran más, creando una guerra mediática que parece no tener fin. Desde la herencia del torero de Barbate hasta las duras declaraciones de su hijo han hecho que la tonadillera se encirre a ‘cal y canto’ en Cantora, la propiedad de la discordia.

Por su parte, Teresa Rivera ha lanzado algún dardo a la que un día fue su cuñada y con la que tuvo una buena relación. Sin embargo, con el paso del tiempo esa ‘amistad’ que tenían se terminó por romper. «Isabel no quería que yo estuviera en Cantora», asegura la hermana del diestro en el especial donde se ha convertido en la protagonista indiscutible. «Mi hermano me llamaba continuamente para que fuera a la finca y yo le decía que tenía que pasar tiempo a solas con Isabel», relata Teresa desde su residencia actual, ya que ha estado presente en el programa a través de la pantalla.

Instantes después Jorge Javier Vázquez preguntaba sobre cómo vivió el romance entre el torero y la cantante a lo que Teresa Rivera ha contestado muy sincera: «A Isabel no le gustaba la complicidad que tenía yo con mi hermano», empieza contando. «Mi hermano me llegó a decir que estaba harto. Se quería separar de Isabel Pantoja cuando volviera de América. Me dijo eso y yo entendí que no podía más. Él se lo dijo a un íntimo amigo suyo”, sentencia la hermana de Paquirri.

También ha querido dejar claro que: «No fui testigo de ninguna pelea, pero sí discutían». Son varias semanas, en concretó desde que Kiko Rivera e Isabel Pantoja comenzaron una guerra sin tregua cuando se comenzó a hablar sobre la relación sentimental y un posible divorcio entre la intérprete de ‘Se me enamora el alma’ y el torero. «Mi hermano tenía intención de divorciarse. Tenía una total seguridad. Él estaba decidido. Supongo que estaría enamorado de ella, por eso se casaron, pero con el tiempo la cosa se enfrió. Algo tuvo que pasar para que Paco dijera que eso se acababa», sentencia segura Teresa Rivera. Relato que confirma un amigo íntimo del torero y el ‘último superviviente’ de aquel trágico día en Pozoblanco, Vicente Ruiz Soro quien también ha confesado que cuando Paquirri murió llevaba tres días sin hablarse con la tonadillera. «No estaban bien», asegura emocionado al recordar al maestro.

Durante el transcurso del programa que ha durado cerca de cuatro horas en las que se han destapado los deseos expresos de Paquirri de divorciarse de Isabel Pantoja así como ha salido a la luz la confesión de Teresa Rivera afirmando que Isabel Pantoja es «mala persona», también se ha descubierto si las esmeraldas entregadas a Teresa eran las originales o no. Finalmente, Iñaki, gemólogo experto contratado por el programa ha dado un veredicto. «Las joyas son colombianas, pero de calidad media. No podría decirte si son las originales, pero muy buenas no son. No es alta joyería. Los pendientes tienen un valor de 2.000 euros y el anillo de unos 2.200 euros», explica ante la antenta mirada del presentador y los colaboradores.

Cuando Teresa Rivera ha escuchado el estudio que ha hecho el experto no ha dudado en decir: «A mi no me ha dado las joyas buenas, eso lo sé yo. Cuando se las vi a mi madre y luego las recibí yo, me di cuenta de que no eran las originales». Es necesario recordar que las joyas que llevan estando en el punto de mira varios días, las compró Francisco Rivera Paquirri durante un viaje a Colombia, ya que por aquel entonces ese tipo de piedras preciosas estaban a un precio más bajo que hoy en día. Las mandó hacer en forma de pendientes y anillo y se las regaló a su madre. Sin embargo, cuando perdió la vida en Pozoblanco, ese bien estuvo en posesión de Isabel Pantoja cerca de tres años antes de entregárselo a Teresa Rivera. Así se cierra un capítulo más en esta historia de la que cada vez se sacan más datos e informaciones que han puesto patas arribas la crónica social de nuestro país.