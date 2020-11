Julián Muñoz ha sido el último en sumarse a la guerra de Kiko Rivera y su madre Isabel Pantoja, con quien el exalcalde de Marbella mantuvo una relación de seis años que tampoco estuvo exenta de polémica. Pero una década después de su ruptura y tras su paso por la cárcel, Muñoz ha vuelto a ‘aparecer’ en la vida de la tonadillera desvelando aspectos desconocidos que no la dejan en buen lugar. Fue anoche durante la emisión del programa ‘Huellas’ en Telemadrid, dedicado a la herencia de ‘Paquirri’, donde Julián Muñoz entró por teléfono para contar que durante su noviazgo él también vio los objetos personales del torero, confirmando así la información que Jorge Javier Vázquez dio el pasado viernes en el especial ‘Cantora, la herencia envenenada’. El presentador desveló que Kiko Rivera había descubierto los objetos personales de su padre en una habitación que siempre había estado cerrada bajo llave. Enseres que forman parte de la herencia que dejó su padre a sus hermanos y que estos siempre han reclamado.

Muñoz contó lo que vio la única vez que tuvo acceso a la habitación de ‘Paquirri’ y que confirma lo se dijo hace una semana, y que al parecer fue uno de los detonantes de que Kiko Rivera haya estallado contra su madre. «Lo que vi allí, creo recordar, envuelto en algo blanco, estaba el traje de luces que llevaba desafortunadamente el día de su muerte, una muleta, un par de banderillas, un estoque. Estaban en un armario según entras a la derecha. Es lo que yo vi allí. Creo que allí se guardó lo que llevaba en ese momento que le ocurrió la desgracia», explicaba recordando además que no subió solo y que la puerta, también en esa ocasión, estaba abierta.

Lo mismo ocurrió el pasado 2 de agosto -el día del cumpleaños de Isabel Pantoja-, cuando Kiko descubrió los enseres de su padre esa habitación no estaba cerrada y por casualidad, el DJ accedió a la misma encontrando lo que tantos años su madre había negado que existiera. Pero Julián entiende que es probable que el hijo de la artista haya vivido allí sin saber de la existencia de esos objetos, como él mismo ha reconocido. Además ha explicado que durante el tiempo que mantuvo una relación con la cantante el joven iba muy poco a Cantora. «Estaba viviendo en Sevilla con la abuela. Se hacía mayor y se le alquiló un apartamento por parte de la madre y por allí no iba mucho. Cabe la posibilidad de que no lo viera porque no pasaba mucho tiempo».

El testimonio de Julián Muñoz no dejó indiferente a nadie. Con todo lujo de detalles, describió dónde se encuentra la habitación: «Esa casa tiene dos alas. Desde la puerta principal a la derecha visto desde la carretera, y la izquierda tiene otra parte. Si te pones en la entrada de la casa, toda la zona de la derecha es la casa de soltero de Paco, del señor Rivera. En esa casa, cuando yo la conocí, estaban las dos partes unidas. Nada más entrar por la puerta, a mano derecha, había un salón grande que se comunicaba por una puerta a la zona donde estaba la chimenea y los rifles de Paco, y a la derecha una escalera que subía al dormitorio».

Isabel como madre

Pero el testimonio de Julián Muñoz no terminó ahí. Preguntado sobre la relación de la intérprete de ‘Marinero de luces’ con su hijo, quien fuera edil del consistorio marbellí reconoció que no hubiera imaginado nunca un comportamiento de Kiko «tan radical y tan frío». «Fue un niño, mientras yo lo conocí, que no dio un ruido. La relación fue absolutamente normal, una relación de madre e hijo», contó.

Y además no tuvo reparo en opinar sobre la Isabel Pantoja madre: «Para mí en concreto mala madre no es, pero sí quizás demasiado artista. Se ocupaba de que no le faltara nada, pero ejercía más de diva que de madre». Estas palabras se suman a lo que Kiko ha afirmado en estas últimas semanas, necesita más a su madre y no a la artista. El siguiente capítulo se firmará esta noche en la segunda entrega de ‘Cantora, la herencia envenenada’, que contará con Teresa Rivera como invitada.