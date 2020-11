La entrevista que Kiko Rivera protagonizó el pasado viernes sigue dando mucho de qué hablar. Las más de cuatro horas que duró el especial ‘Cantora, la herencia envenenada’ dieron para mucho, tanto que 72 horas después el dj y su madre, Isabel Pantoja, siguen siendo los protagonistas de las principales noticias del mundo del corazón. Este lunes, el programa ‘Sálvame’ se ha dedicado casi en exclusiva a ellos, desvelando algunos datos hasta ahora desconocidos. La gran sorpresa de la intervención de Kiko fue la confesión -aunque saliera de los labios de Jorge Javier Vázquez- del descubrimiento de los objetos pertenecientes a Paquirri que presuntamente habían sido robados años atrás, poco después de que el juez sentenciara que estos no pertenecían a Isabel sino a Francisco y Cayetano Rivera.

Una revelación que sentenció la relación entre madre e hijo y que saca a la luz muchos temas a los que Isabel no se imaginaría que tuviera que volver a enfrentarse. Los hijos mayores del diestro de Barbate tienen ahora la palabra, pues tras conocer que su herencia sigue ahí, bien podrían volver a reclamársela a la artista. Pero, ¿de qué se compone?

‘Sálvame’ ha tenido acceso al inventario que los albaceas de Paquirri hicieron tras su muerte, poniendo nombre a la herencia que Paco, como le llamaban sus más allegados, quiso dejar a sus tres hijos. Si bien la lista es interminable, el espacio de Telecinco se ha centrado en dos de los más relevantes, los artículos de toreo y las joyas.

Este primer lote estaría compuesto por: tres espadas, 1 descabello, dos capotes sin estrenar, 22 capotes usados, 9 muletas, 1 montura con funda de piel, 1 capote de paseo en grana y oro con figura de Cristo, 1 capote negro y oro, 1 capote azul y oro, 8 vestidos usados, 4 vestidos sin estrenar, una capilla portátil y 1 fundón de piel con el nombre ‘Paquirri’ grabado. De todo esto, lo único que han recibido los hijos de Carmina Ordóñez es precisamente el fundón, que Pantoja le dio a Kiko para que se lo ‘regalase’ a su hermano Francisco con motivo de su boda con Eugenia Martínez de Irujo.

Con respecto a las joyas, habría 5 relojes: un Rolex de oro, un Patek Philipp, un Thermidor, un Cartier con correa negra de cocodrilo y un Movado de plata; 2 pendientes de esmeraldas y brillantez, 1 alianza de esmeraldas y brillantes (a juego con los pendientes), 2 broches de oro y 1 cordón de plata.

Teresa Rivera, al lado de Kiko

Kiko nunca ha tenido una relación estrecha con su familia paterna, pero aún así ellos se han convertido en un gran apoyo en estos momentos. Además de sus hermanos, que le han mandado sendos mensajes en estos días, Kiko ha recibido un mensaje de su tía Teresa Rivera. «Apoyamos a Kiko», ha asegurado a las cámaras de ‘Sálvame’, añadiendo que le parece «fenomenal» que sus otros dos sobrinos «le pidan a Isabel Pantoja sus cosas». En cuanto a ella, no le importaría recuperar lo que le «pertenece», «queremos tener lo que nos dejó», dice, refiriéndose a «una cabeza de toro» y varios trofeos.

«Se está haciendo justicia y su hijo la ha hecho». «Siempre hemos apoyado a Kiko, no solo ahora, siempre le hemos querido, siempre. No he hablado con él, no está en condiciones de hablar con nadie porque lo está pasando muy mal», añade Teresa, que aunque reconoce que remover el pasado «es duro», por otro lado están contentos de que haya salido la verdad de los Rivera.