Los famosos se despiden de la actriz de ‘La que se avecina’, Laura Gómez, tras su inesperada muerte

El panorama del cine nacional está de luto. Ha sido hace escasas horas cuando se ha dado a conocer la inesperada muerte de la actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva con tan solo 48 años de edad. Un durísimo varapalo para sus seguidores y especialmente para sus seres queridos, sobre todo teniendo en cuenta que se había convertido en uno de los rostros más conocidos del país a raíz de su participación en el programa de humor Oregon TV. Sin embargo, en esta ocasión el cáncer ha ganado la batalla y sus restos mortales ya descansan en paz, siendo muchos de sus compañeros de profesión los que la han querido recordar a través de redes sociales.

Este ha sido el caso de Alberto Caballero. Al ser uno de los creadores de las dos comedias de Telecinco en las que la fallecida apareció, el director no ha tenido reparo en hacer uso de sus plataformas 2.0 para rendir homenaje a la trabajadora: «Devastados por el fallecimiento de nuestra adorada Laura Gómez-Lacueva. Pocas veces hemos conocido a alguien que mezcle talento y calidad humana en semejantes cantidades. La vida a veces es muy injusta. Un beso, cielo. Te recordaremos siempre», escribía, mientras que Laura Caballero también hacía lo propio: «La risa de Laura era el mejor virus que se te podía meter en el cuerpo. Me siento privilegiada de haberla disfrutado y de haber aprendido de ella, del talento tan poderoso que tenía. Ahora mismo se me come la pena y no sé cuánto tiempo tardaremos en asimilar que ya no está. Te vamos a recordar muchísimo, preciosa. Eras la Fukushima del buen rollo», zanjaba en Instagram, visiblemente apenada por lo acontecido.

Pero ellos dos no han sido los únicos famosos que han querido rendir homenaje a la artista con mensajes de lo más cariñosos. Miren Ibarguren tampoco se ha quedado atrás: «Buen viaje compañera. Te vamos a extrañar mucho Laura. Te quiero», señalaba la emblemática actriz de La que se avecina, mientras que Jordi Sánchez, intérprete que da vida a Antonio Recio, consideraba lo sucedido una «tristeza» en toda regla.

También compañeros de El Pueblo de Laura se han pronunciado al respecto, como es el caso de María Hervás, que ha admitido estar «en shock» por la noticia: «Cuánto talento y sensibilidad unidos en la misma persona. No me lo creo (…) Eres uno de los mejores seres humanos que he conocido, y siempre, siempre, eligiendo la sonrisa. Te quiero, Laura. Donde estés, habrá más luz ahora seguro», decía, siguiéndola después Jaime Riba: «Qué suerte conocerte, Laura. Qué suerte haberme llenado de ti y haberte podido llamar amiga. Te quiero. Tus chiques te quieren. Prometemos pagarte el alquiler. Siempre contigo», puntualizaba, de la misma manera que Carlos Chamarro: «Así te quiero recordar, sonriendo y como para irnos a dormir, en pijama. Siempre admiré tu talento antes de conocerte y luego he tenido la suerte de poder trabajar contigo, a tu lado. La familia labiofino pierde a su matriarca en la ficción y a una persona humana increíble, honesta, divertida y generosa en lo personal».