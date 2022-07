Jordi Sánchez visita a José Luis Gil y Vanesa Romero cuenta cómo está

Desde que el pasado mes de noviembre José Luis Gil sufriera un infarto cerebral, muchos de sus compañeros se han volcado con él. El intérprete lleva varios meses atravesando un largo proceso de recuperación, aunque su estado va mejorando de manera progresiva. Han sido muchos los rostros conocidos que han mostrado su apoyo al actor y le han mandado mensajes de cariño, algo que también han hecho sus fans. De hecho, las redes sociales se han volcado con el artista y se han llenado de posts con palabras de cariño. Aunque su evolución es buena, por las noticias que llegan, lo cierto es que José Luis Gil tuvo que pasar más de tres semanas ingresado.

Varios de sus compañeros en la serie La que se avecina han ido dando la última hora sobre su evolución a lo largo de las semanas. Eva Isanta, por ejemplo, habló hace unos meses sobre cómo se encontraba el actor y dijo que sus compañeros le esperaban con los brazos abiertos. No obstante, ninguno de ellos ha dado muchos detalles sobre su situación, por cuestiones de privacidad y respeto a la familia.

Una de las últimas en pronunciarse ha sido Vanesa Romero. La actriz no ha querido perderse el concierto que Pablo López ha ofrecido en Madrid. La actriz ha reconocido a las cámaras de la Agencia Gtres que no podía faltar a esta cita, ya que mantiene una buena amistad con el artista: “Me encanta Pablo y siempre que he podido he venido a sus conciertos. Le conozco personalmente, es un fenómeno, maravilloso, con un talento, impresionante. Da gusto verle sobre un escenario”, ha dicho la intérprete que no ha tenido reparos en comentar cuáles son algunos de los temas que más le gustan de la discografía del cantante.

A pocos días del inicio del mes de agosto, Vanesa Romero ha recalcado que este año apenas va a tener tiempo para descansar, ya que tiene muchos compromisos profesionales. No solo tiene varios proyectos televisivos en diferentes cadenas, sino que también está escribiendo un libro y aprovechando para estudiar. Una agenda apretada que no le va a permitir aprovechar para irse de vacaciones, aunque no descarta hacer alguna escapada puntual, sobre todo para estar con su familia.

La intérprete ha comentado los últimos detalles sobre el estado de su compañero de la serie. Vanesa ha explicado que José Luis Gil se encuentra evolucionando poco a poco. Unas palabras que se suman a las recientes declaraciones de otro de sus compañeros, el actor Jordi Sánchez. El intérprete ha tenido la oportunidad de visitar a José Luis Gil y ha hablado sobre este encuentro en una entrevista que ha ofrecido a la cadena de radio COPE.

Jordi Sánchez no quiso entrar en muchos detalles sobre el estado de su compañero, aunque sí que reconoció que le había podido ver y que estaba mucho mejor que hace tres meses. No obstante, todavía no se sabe cuándo podrá incorporarse al rodaje de la serie, dado que está plenamente centrado en su proceso de recuperación.