La actriz Vanesa Romero inicia una nueva trayectoria. La intérprete acaba de presentar su primer corto como directora, Un día de mierda, en un acto en el que ha estado acompañada por personas de su círculo más íntimo. Muy ilusionada con este nuevo proyecto, la ahora también directora ha hablado en exclusiva con las cámaras de la Agencia Gtres y ha comentado cómo está viviendo este cambio: “estoy muy contenta. Hoy es un día muy especial para mí. Me estreno como directora y como guionista de mi primer corto y vienen a arroparme compañeros de profesión, amigos, familiares. Entonces, imagínate, es una sensación muy especial”, ha dicho la actriz.

Vanesa reconoce que está muy contenta con esta nueva faceta y que, de hecho, ya está trabajando en su segundo corto: “ya tengo el corto del segundo corto escrito. Ahora simplemente hay que ponerlo en funcionamiento y luego como ilusionada, porque a partir de Un día de mierda hay otro proyecto paralelo. Estamos creando una serie. Tengo también una película. La parte de la escritura es verdad que esta invadiendo bastante mi vida, lo estoy disfrutando mucho y bueno, ha abierto un camino que me encanta, la verdad, y lo disfruto mucho, muchísimo”, ha recalcado.

La intérprete no está cerrada a nada, es más, tiene muchas ganas de seguir evolucionando en su carrera: “yo no dejo de soñar, sobre todo para mí lo importante en la vida es disfrutar más ahora que nunca. O sea, después de todo lo que estamos viviendo. Mira soy una persona que lógicamente cuando te enfrentas a cosas nuevas te da ese miedo, tienes ese impulso a decir ¡ay, Dios mío! Pero intento aparcar el miedo y decir bueno, al final hay que disfrutar de la vida, hay que hacer las cosas que a uno le apetezca, y dejar todos esos miedos y esas historias a un lado y experimentar”, ha explicado.

En este proyecto, Vanesa ha tenido la oportunidad de trabajar junto a su pareja, Emilio. Ambos han compuesto la banda sonora. La intérprete está contenta de haber colaborado con él y no descarta hacerlo más veces: “ha sido interesante. Al final, lo importante es que él de alguna manera ha sabido captar la idea que yo tenía en mi cabeza y al final eso también me ha facilitado a mí el trabajo. Ha sido bonito, también ha habido momentos intensos, porque al final, cuando tú quieres una cosa, el otro de repente dice otra.

La artista está viviendo esta relación de manera muy especial, tras una ruptura hace algún tiempo: “después del bache que tuvimos, hemos conseguido de alguna manera encajar las piezas del puzle y, de momento, la cosa va bien, nos vamos compaginando, vamos equilibrando, nos vamos aportando y al final creo que la pareja es eso, crecer conjuntamente y sumar y no restar”. Aunque hasta la fecha había descartado una reconciliación porque “segundas partes nunca fueron buenas”, ahora está feliz de haberlo intentado de nuevo. De hecho, incluso están viviendo juntos, pero prefieren centrarse en el presente: “yo creo que al final, por lo menos nosotros, hemos aprendido algo de toda esta situación y es disfrutar el momento, vivir cada instante y ya el futuro quién sabe. Mira, lo que está pasando, es que no sabes nada. Entonces vimos el presente y eso. Intentamos crecer a nivel profesional, individualmente, conjuntamente y luego a nivel personal. También hay que seguir trabajando en uno”, ha recalcado.

En esta presentación, han sido muchos los rostros conocidos que la han querido acompañar, como Cristina Medina, que ha derrochado optimismo con los medios después de confirmar hace unos meses que le habían diagnosticado cáncer de mama. Ambas son compañeras en la producción La que se avecina, sobre la que la actriz ha comentado algunos detalles: “va a haber muchos cambios dentro de la serie y de alguna manera yo estaré, entraré y saldré. No estaré a lo mejor de continuo porque también tengo otras cosas que hacer y al final la situación es así. Estamos viendo cómo compaginar agendas, así que de momento eso es lo que hay”, ha dicho.

Vanesa ha tenido también unas palabras sobre José Luis Gil, que sufrió un derrame el pasado mes de diciembre: “está en proceso de recuperación y desde aquí mandarle mucha fuerza y mucho ánimo, que le queremos y que le necesitamos”, ha explicado.

Recientemente, la actriz Miren Ibarguren y su pareja, Alberto Caballero, exmarido de Vanesa Romero anunciaban que esperaban su primer hijo. La intérprete le desea lo mejor en esta andadura aunque reconoce que no se enteró hasta que lo vio publicado: “la verdad es que me enteré por la prensa y me hizo feliz. Alberto ha sido una persona que ha formado parte de mi vida y le veo contento, le veo ilusionado y la verdad que eso. Pues imagínate, para mí es muy importante que siempre traer un bebé al mundo es maravilloso”, ha comentado Vanesa, aunque por el momento descarta dar algún paso en este sentido.