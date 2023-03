Nacho Palau anuncia haber superado el cáncer de pulmón

El paso de Nacho Palau por Supervivientes 2022 tuvo de todo. Si bien el ex de Miguel Bosé pudo demostrar su capacidad para convivir con personas totalmente desconocida y con los recursos mínimos, unas semanas después sufría un durísimo revés que ponía en jaque en su vida. Y es que, después de haber notado ciertas molestias respiratorias a la hora de llevar a cabo una prueba propia del concurso de Telecinco en cuestión, el participante se sometió a una serie de pruebas médicas por las que se le detectó un cáncer de pulmón. Una grave afección que el valenciano anunciaba a través de sus redes sociales y que daba un giro de 180 grados a su vida y a su rutina habitual.

Sin embargo, siete meses después de haber dado esta triste noticia vía Instagram, el escultor ha hecho uso nuevamente de la plataforma 2.0 mencionada para dar una buena nueva con una publicación de sí mismo: «Que sí, que estoy curado!!!!! Estoy muy feliz y agradecido por tantas muestras de cariño. Poco a poco recuperando fuerzas y ganas de hacer miles de cosas. Un beso muy fuerte y os voy contando», escribía él mismo, visiblemente contento por haber dejado atrás una etapa realmente complicada de su vida para poder así retomar sus quehaceres con total normalidad.

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes el post en cuestión reunía miles de «me gusta» y comentarios de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, con los cuales el ex del cantante pudo coincidir en los Cayos Cochinos. Estos son por ejemplo los de Lara Álvarez, Marta Peñate o Anabel Pantoja, las cuales no han querido dejar pasar la oportunidad de expresar la alegría que suponía para todas ellas el hecho de conocer que el que fuera su compañero de espacio televisivo ya ha superado una de las enfermedades más letales a nivel mundial, la cual año tras año se cobra la vida de miles de personas que la sufren.

Sin embargo, no todo ha sido de color de rosa para Nacho en estas semanas de recuperación. Pese a tener claras sus intenciones a la hora de someterse al tratamiento pertinente cuanto antes, el ex concursante de Supervivientes tuvo que hacer frente a una serie de efectos secundarios cuanto menos complicados, entre los que estaba el de dejar de hablar temporalmente. Algo que fue totalmente complicado para él al no poder expresar la montaña rusa de emociones que estaba viviendo con el cáncer como principal protagonista y que fueron siendo favorables a raíz del pasado mes de enero, cuando Palau se sumergió en una serie de pruebas para conocer, de primera mano, qué efectos había tenido la cura que se había llevado a cabo y si ésta había logrado que la enfermedad remitiera. Algo que ha resultado ser verdad y por lo que ahora el escultor tiene muchos motivos para celebrar.