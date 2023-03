La isla por la que Lara Álvarez ha cambiado los Cayos Cochinos

Fue el pasado mes de diciembre cuando se conoció que Lara Álvarez (36) no iba a formar parte este año del elenco de presentadores de Supervivientes 2023 tras casi una década llevando las riendas del reality show desde Honduras, siendo Laura Madrueño (37), en su lugar, quien viajara al país de América Central para conducir las galas desde la isla. La veterana presentadora justificó su decisión como parte de su evolución profesional y en un intento por «hacer cosas nuevas». «Creo firmemente en la evolución. Trabajo por la evolución. Hay ciclos en la vida que una vez que se completan hay que seguir para adelante haciendo cosas nuevas. Cuando uno siente que tiene que hacer cosas nuevas, no lo puede parar. Estoy en un punto de mi vida donde la evolución es necesaria. Uno se tiene que mover para que el cambio llegue y sea posible», explicó a través de su cuenta de Instagram.

«Voy a echar mucho de menos Supervivientes porque ha marcado mi carrera profesional. Fue, después de muchos años, el lanzamiento al prime time, al entretenimiento, al reality. Es un formato muy espectacular en todos los sentidos. También forma parte de mi vida porque me ha enseñado mucho personalmente. No es nostalgia lo que me mueve ahora, es agradecimiento, pero la vida sigue hacia otra dirección y otro camino. Ojalá y también me acompañéis», añadió.

De momento, no conocemos cuales serán sus proyectos profesionales más inmediatos, lo que sí está claro, es que quien fuera pareja de Fernando Alonso (41) ya ha encontrado el que es el paraje paradisiaco que sustituya a los Cayos Cochinos. La periodista ha hecho las maletas para poner rumbo a Costa Rica. Ha sido ella misma quien ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram con el que ha mostrado cómo están siendo sus primeras horas en el país pese a que en un primer momento, prefirió no decir adonde se iba poder disfrutar así del periplo sin estar pendiente del teléfono móvil ni de las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka)

«Próximo destino, el país de arena blanca, bosques tropicales e impresionantes volcanes: Costa Rica. Las primeras 48 horas del viaje, serán las de menos actividad, pero más desplazamientos. 12 horas de vuelo directo desde Madrid a San José. (Pd: no cambies dinero en el aeropuerto, es un atraco). Puedes viajar con dólares o Colones (ahora mismo 1 euro son 580,77 pero cambia cada día). Haré noche en San José para dirigirme a la perla negra del Caribe, Tortuguero. Pero para llegar a nuestro destino, quedan 4 horas de autobús y 2 horas más de lancha. Recorramos juntos estos primeros kilómetros (…). No es un viaje en colaboración con nadie, no está patrocinado. Nada de lo que veáis es publicidad pagada. Comparto lo que me hizo feliz y me llenó el alma y corazón», ha escrito junto a las imágenes.

Esta no es la primera vez que la asturiana hace un viaje en solitario. Ya en 2019, Lara viajó a Vietnam y Camboya.