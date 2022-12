Mucho se ha hablado en los últimos días sobre Lara Álvarez. Varias noticias apuntaban a que había decidido abandonar su puesto como presentadora de Supervivientes, un rol que ha ocupado durante los últimos ocho años. Todo un golpe de efecto que planteaba muchas dudas. ¿Por qué ha tomado esa determinación? ¿Qué planes tiene entre manos? ¿Sigue vinculada a Mediaset? ¿Quién será su sustituta? Preguntas que ya han obtenido respuesta.

Ha sido ella misma la que ha querido dar un paso adelante y poner las cosas en su sitio. Lo ha hecho a través de un vídeo que ha colgado en sus redes sociales. Lara se dirige a sus seguidores: «Me paso por aquí después de una semana de vacaciones para contaros muchas cosas. Lo que hayáis leído hasta ahora no ha salido de mi boca. He estado desconectada de las redes sociales. Empiezo por la noticia que más ilusión me hace comunicaros: Mediaset y yo misma hemos renovado un contrato de larga duración, con nuevos proyectos encima de la mesa, lo que me hace tremendamente feliz. Como sabéis, llevo trabajando ahí desde 2014 y la considero mi casa profesional. Se acercan momentos ilusionantes, de nuevos retos, nuevos proyectos y estaba deseando poder comunicároslo», ha comenzado diciendo.

Acto seguido, Lara ha hecho otro bloque para explicar la noticia de su salida de ‘Supervivientes’. Ha confirmado la información que se había publicado en las últimas semanas: «Es cierto que este año no voy a ir. Han sido ocho años de aventura en ese país maravillosos y en ese formato al que tengo un amor y un cariño que nunca me va a quitar nadie y es un recuerdo que me llevo para mí». Pese a haber sido todo un éxito para ella, Lara Álvarez se sincera y demuestra mucha valentía al asegurar que «es momento de evolución, de apostar por nuevos retos y las ganas están ahí».

La asturiana aprovecha también su vídeo en Instagram para acordarse de su sustituta: «Desearle mucha suerte a Laura Madrueño en esta nueva etapa, que seguro que va a disfrutar muchísimo, a mis compañeros Jorge Javier e Ion, que les daré un abrazo enorme en cuanto los vea y es lo que os digo: empieza una etapa profesional y personal nueva. Os mando un beso gigantesco a todos y os doy las gracias por el cariño. Estoy con mi familia de vacaciones pero quería que supierais por mí misma todo».

El comunicado de Lara se ha ganado el aplauso de rostros tan conocidos de la televisión como Tania Llasera o Anne Igartiburu. La segunda le ha dejado escrito un bonito mensaje en su tablón: «Enhorabuena, Preciosa mía. Bien hecha la aclaración. No siempre el que calla otorga y llegan nuevos retos que disfrutarás como mereces! Brava!». También mujeres como Nagore Robles, Tamara Gorro, Marta Peñate, Carme Chaparro, Sofía Cristo o el propio Ion Aramendi han mostrado su felicidad por su compañera.