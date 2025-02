El equipo de Ni que fuéramos shhh no tiene ni una sola tarde tranquila, algo que ya era habitual en su etapa en Sálvame, pero ahora hay que sumarle la falta de medios y de presupuesto que tienen en su aventura en Ten TV e internet. Mientras se sigue esperando la confirmación de su salto de TVE de mano de José Pablo López (presidente de RTVE) para ocupar las tardes de La 1, María Patiño y los suyos siguen teniendo sus enfrentamientos, algo que no cambia. La protagonista de lo sucedido en el pisito (así llaman a su plató) ha sido Chelo García-Cortés, que está desaparecida para los espectadores desde hace semanas, algo que ha obligado a contar lo que está sucediendo con la periodista.

Todo comenzaba por otro tema, debido a que comentaban que Carlo Costanzia se librará el próximo mes de marzo de la pulsera telemática y podrá salir de España (lo que podría servirle para acudir a Supervivientes), pero que llevarla ahora mismo le estará provocando problemas en los controles de seguridad. En ese momento han comenzado la bromas sobre la periodista catalana, ya que puede vivir los mismos problemas que el hijo de Mar Flores. «Chelo García-Cortés tiene la cadera de titanio, le tiene que pitar» o «Chelo pita hasta cuando entra en el Zara. No sabemos si es porque ha sustraído algo, o por la cadera de titanio», han sido algunas de las bromas que los Kikos (Matamoros y Hernández) han lanzado sobre su compañera.

Ha sido en ese momento cuando Patiño ha querido saber algo más de su colaboradora, que hace semanas que no aparece por el plató de Ni que fuéramos shhh. En un primer lugar se apuntaba a que había estado «malita», algo que le impidió acudir al cumpleaños de su amiga Bárbara Rey, una fiesta en la que se lanzó a cantar la ranchera «sigo siendo el rey» ante la prensa junto a unos mariachis.

Pero la preocupación de la presentadora no ha terminado ahí, ya que ha preguntado si los demás saben algo de ella, aunque ninguno tenía claro. Hasta Kiko Hernández, con la habitual poca delicadeza que le caracteriza, ha llegado a afear a su veterana compañera que no haya ido: «Hemos venido a trabajar con 40 de fiebre». Para rematar su gracieta, ha querido disculparla diciendo que se lo perdona «porque es de principios del siglo pasado».

Después de las muestras de edadismo de Hernández, Patiño ha tomado la palabra y ha explicado la razón por la que cree que Chelo no acude al programa como colaboradora: «No estoy enfada, pero pienso que siento que no está a gusto».

Las bromas de mal gusto no han acabado ahí, ya que han recordado que en los últimos meses apenas participaba en los temas, asegurando que «aporta muchísimo silencio». Tampoco se han cortado al recordar motes de mal gusto como ‘Chelordomo’ (por su actitud con Isabel Pantoja en Supervivientes) y ‘José Antonio’, como así la han apodado Agustín Pantoja y la tonadillera.

Como es lógico, Patiño ha pensado que es posible que esté molesta porque cree que es respetada por sus compañeros, algo comprensible por ser el centro de las burlas cada vez que acude.

Lejos de reconocer su error con Chelo García-Cortés, María le ha lanzado un mensaje poco conciliador: «Ella siente que vosotros, que nosotros, no le hacemos brillar. Esto me lo estoy inventando, pero la conozco tanto. Pero os conozco, sé cómo funciona este programa, y por eso no la llamo, porque estoy cabreada».